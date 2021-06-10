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10 июня 2021 года 19:02
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 11 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - промышленное производство Великобритании в апреле (09:00 МСК); - торговый баланс Великобритании в апреле (09:00 МСК); - ежемесячный отчет МЭА по нефтяному рынку (11:00 МСК); - решение ЦБ РФ по процентной ставке (13:30 МСК) и пресс-конференция регулятора (15:00 МСК); - предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17:00 МСК); - акции МРСК ЦП и "Роснефти" последний день торгуются с дивидендами за 2020г. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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10 июня 2021 года 19:47
Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро благодаря спросу на риск на внешних рынках и продолжающей дорожать нефти
Москва. 10 июня. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики внешних рынков и дорожающей нефти. читать дальше
.10 июня 2021 года 19:13
Москва. 10 июня. Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне позитивных сигналов с внешних площадок на новостях от Европейского Центробанка, а также статистики по рынку труда США, однако ожидания роста ставки ЦБ РФ в пятницу вызвали выборочную фиксацию прибыли в ряде бумаг. Индекс МосБиржи в течение сессии обновил исторический максимум, после чего сдал назад, в росте среди blue chips лидировали обновившие максимумы акции "АЛРОСА". читать дальше
.10 июня 2021 года 18:50
Котировки евробондов РФ в четверг слабо корректируются вниз на фоне публикации данных по инфляции в США
Москва. 10 июня. После роста в предыдущие дни котировки выпусков российских еврооблигаций по преимуществу незначительно корректируются вниз на торгах в четверг вслед за небольшим снижением цен большинства американских казначейских обязательств (US Treasuries). Таким образом, суверенные спреды к доходности базовых активов также лишь слабо меняются. читать дальше
.10 июня 2021 года 18:46
Котировки акций Роснефти вырастут после объявления цены сделки по продаже доли проекта Восток Ойл - "Универ Капитал"
Котировки акций "Роснефти" вырастут после объявления цены сделки по продаже доли проекта "Восток Ойл" консорциуму компаний Vitol и Mercantile & Maritime, говорится в комментарии исполнительного директора Департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Роснефть" договорилась об... читать дальше
.10 июня 2021 года 18:07
Потенциал роста цены акций CRISPR Therapeutics, Unity Software и Sunrun на горизонте года высок - BCS Express
Котировки акций CRISPR Therapeutics, Unity Software и Sunrun обладают хорошим потенциалом роста на горизонте года, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Из четырех новых бумаг, торги которыми стартовали на Санкт-Петербургской бирже, одна представлена зрелым бизнесом со стабильным... читать дальше
.10 июня 2021 года 17:37
Акции "Юнипро" интересны инвесторам в качестве консервативной дивидендной "фишки", считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Компания "Юнипро" с мая 2021 года начала повышенные платежи за мощность по программе ДПМ, запустив энергоблок №3 Березовской ГРЭС. Благодаря этому "Юнипро" намерена... читать дальше
.10 июня 2021 года 17:11
Существенные колебания курса рубля после заседания Банка России по ключевой ставке в ближайшую пятницу маловероятны, отметила в ходе онлайн-конференции "Российская экономика и рубль - под давлением инфляции" аналитик "Финама" Анна Зайцева. "Повышение ключевой ставки в первую очередь благоприятно... читать дальше
.10 июня 2021 года 16:48
Дивидендная доходность акций банка ВТБ за 2021 год может достигнуть 10-11%, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Менеджмент банка ВТБ обозначил планы заработать 270 млрд руб. за 2021 год - это максимальный уровень из обозначенного ранее диапазона в 250-270 млрд руб. Ключевым драйвером... читать дальше
.10 июня 2021 года 16:25
Акции Walt Disney Co. представляют интерес для инвесторов в текущем году, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Прогнозная цена бумаги на горизонте 12 месяцев составляет $210 за штуку. Бизнес компании имеет высокую диверсификацию, что в сочетании с эффективным корпоративным управлением и... читать дальше
.10 июня 2021 года 16:02
Дивидендная доходность акций "Газпрома" за 2021 год может превысить 10%, сообщается в комментарии BCS Express. "Газпром" может увеличить дивиденды по итогам 2021 года благодаря росту цен на газ и высокому спросу в Европе. На начало июня заполненность ПХГ в регионе составляла 40% - это примерно на... читать дальше
.10 июня 2021 года 15:38
Возможен подъем ключевой ставки Банка России к уровню 6% на горизонте до конца текущего года, считает старший портфельный управляющий "Универ Сбережения" Дмитрий Ибрагимов. "Очевидно, что в ближайшую пятницу регулятору придется принять решение о подъеме ставки сразу по меньшей мере на 50 б.п.... читать дальше
.10 июня 2021 года 15:30
Рубль днем слегка укрепляется к доллару и евро в ожидании решения ЦБ РФ по ставке и на фоне развернувшейся вверх нефти
Москва. 10 июня. Доллар и евро немного опускаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке и на фоне перешедшей к повышению нефти. читать дальше
.10 июня 2021 года 15:17
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции JPMorgan Chase & Co. с прогнозной ценой на уровне $186 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Несмотря на снижение величины активов, вероятный разрыв отношений с Amazon может иметь нейтрально положительный эффект для JPMorgan Chase,... читать дальше
.10 июня 2021 года 14:55
S Express открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 285 руб. за штуку". Цена входа: 240 руб. за штуку, потенциальная доходность: 18,8%, горизонт инвестирования: 6 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов указывает на следующие... читать дальше
.10 июня 2021 года 14:28
Повышение ЦБ РФ ключевой ставки не окажет заметной поддержки рублю, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. Эксперт в качестве основных причин для укрепления рубля за последнее время видит сочетание сразу нескольких факторов. В их числе: дальнейшее... читать дальше
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