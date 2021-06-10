Котировки евробондов РФ в четверг слабо корректируются вниз на фоне публикации данных по инфляции в США

Москва. 10 июня. После роста в предыдущие дни котировки выпусков российских еврооблигаций по преимуществу незначительно корректируются вниз на торгах в четверг вслед за небольшим снижением цен большинства американских казначейских обязательств (US Treasuries). Таким образом, суверенные спреды к доходности базовых активов также лишь слабо меняются.

Настроение рынку задали данные по потребительской инфляции в США. Как отчиталось министерство труда страны, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем потребительских цен в мае на 4,7%, напоминает Trading Economics.

С одной стороны, инвесторы обеспокоены тем, что скачок роста цен увеличит расходы компаний, а также вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) США начать сворачивать стимулы. С другой, игроки все сильнее убеждаются, что эти опасения преждевременны, как об этом регулярно заявляют и сами представители американского центробанка.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК увеличилась на 2,9 базисного пункта по отношению к закрытию среды и составила 115,35% от номинала, что соответствует доходности 1,69% годовых (снижение на 1,1 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,586 базисного пункта и составила 100,838% от номинала (доходность подросла на 0,2 базисного пункта и составила 0,036% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 1,3 пункта, составив 165,3 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году опустились на 1,5 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,082% от номинала (доходность поднялась на 0,1 базисного пункта - до 3,68% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 4,7 базисного пункта - до 128,074% от номинала (доходность подросла на 0,2 базисного пункта, до 3,681% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году опустились в цене на 5,3 базисного пункта, до 113,88% от номинала (доходность увеличилась на 0,6 базисного пункта и составила 1,807% годовых), а с погашением в 2023 году подросли на 1,2 базисного пункта, до 108,851% от номинала, что соответствует доходности 0,901% годовых (снижение на 1,9 пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подрос на 1,1 базисного пункта - до 125,127% от номинала (доходность уменьшилась на 0,1 базисного пункта - до 3,732% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году опустились в цене на 6,1 базисного пункта - до 111,933% от номинала, что соответствует доходности 2,129% годовых (повышение на 0,8 пункта к предыдущему дню).

"Российские суверенные еврооблигации в четверг торгуются нейтрально. На фоне отсутствия сколь-либо значительных движений в кривой доходности US Treasuries доходность российских евробондов также в целом остается неизменной по сравнению с предыдущим днем (доходность российского выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в марте 2035 года прибавляет около 1 б.п., в то время как доходность 10-летнего бенчмарка UST остается неизменной вблизи 1,49%). Выход статистики по инфляции в США, которая по итогам мая превысила прогноз и выросла до 5% г/г, не испугал рынки, которые, по всей видимости, были готовы к такому развитию событий и уже отражали его в ценах активов. В дополнение к отсутствию движения в доходности US Treasuries, индекс волатильности VIX также снижается, отражая тем самым относительно спокойную обстановку на рынке акций. Похоже, что инвесторы продолжают верить в заверения представителей ФРС о том, что рост инфляции является временным явлением, а также в то, что этот временный рост не способен существенным образом повлиять на сроки и темпы сокращения стимулов американским регулятором", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.