Потенциал роста цены акций CRISPR Therapeutics, Unity Software и Sunrun на горизонте года высок - BCS Express

Котировки акций CRISPR Therapeutics, Unity Software и Sunrun обладают хорошим потенциалом роста на горизонте года, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Из четырех новых бумаг, торги которыми стартовали на Санкт-Петербургской бирже, одна представлена зрелым бизнесом со стабильным денежным потоком (STERIS), еще три относятся к трендовым технологичным компаниям (биотех CRISPR Therapeutics, облачный 3D-конструктор Unity Software и поставщик панелей Sunrun). Фундаментально котировки акций STERIS смотрятся крепче остальных, однако имеют потенциал роста немногим выше среднего по рынку (+17% по консенсус-прогнозам). Другие компании входят в число лидеров в своих узких нишах, и цены их бумаг находятся в сильной просадке к уровням начала года. Потенциал роста котировок акций CRISPR Therapeutics и Unity Software находится в диапазоне от 22% до 25%, цена бумаг Sunrun способна подняться до 100% в течение года", - отмечает эксперт инвесткомпании Валерий Емельянов.

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