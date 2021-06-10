Рубль днем слегка укрепляется к доллару и евро в ожидании решения ЦБ РФ по ставке и на фоне развернувшейся вверх нефти

Москва. 10 июня. Доллар и евро немного опускаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке и на фоне перешедшей к повышению нефти.

Курс доллара США составил 72,22 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,92 руб./EUR1, подешевев на 16,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,4 копейки - до 79,28 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 июня на 11,45 копейки, до 72,1974 руб./$1, и уменьшил курс евро всего на 0,49 копейки, до 87,8065 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на дневных торгах в ожидании очередного заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, которое состоится в пятницу, 11 июня. Резкое ускорение инфляции в РФ не оставило у аналитиков сомнений в повышении ставки ЦБ уже в эту пятницу сразу на 50 базисных пунктов (б.п.). Консенсус среди экспертов по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) именно таким шагом был достигнут впервые в истории инфляционного таргетирования.

Чашу весов в пользу повышения ставки на 50 б.п. склонил выход годовой инфляции в России за пределы 6%. Некоторые экономисты после публикации Росстатом данных по ИПЦ за май пересмотрели свои прогнозы в сторону большего шага ужесточения денежно-кредитной политики (до этого они ждали повышения ставки на 25 б.п.).

Инфляция в РФ в мае 2021 года ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле, сообщил в понедельник Росстат. Эти данные превысили ожидания аналитиков (консенсус-прогноз равнялся 0,6%). В годовом выражении инфляция повысилась до 6,02% с 5,53% на конец апреля и 5,79% на конец марта (это был максимум с ноября 2016 года).

Банк России в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%. Совет директоров ЦБ 11 июня будет рассматривать варианты повышения ставки на 25 или 50 б.п., вероятность сохранения ставки меньше, сообщила на прошлой неделе первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Фокус инвесторов на заседания центробанков и инфляцию в США. Главным событием для локального рынка остается завтрашнее заседание ЦБ РФ. Если до майских цифр по инфляции регулятор, вероятно, выбирал бы между повышением ставки на 25 и 50 б.п., то после превышения темпов роста цен отметки в 6% заметно повысились шансы на более агрессивный подъем ставки (например, сразу на 75 б.п.). Тем не менее, мы полагаем, что ЦБ все же выберет повышение на 50 б.п., но при этом сохранит ястребиный сигнал к дальнейшему подъему ставки. В результате не исключено, что уже по итогам июльского заседания ключевая ставка будет повышена до верхней границы нейтрального диапазона ЦБ - в 6% годовых. Рубль, по всей видимости, успел отыграть за последние дни ожидаемое ужесточение процентной политики ЦБ, поэтому фактическое решение регулятора, вероятно, уже не окажет заметной поддержки российской валюте. Если риторика ЦБ и вовсе не оправдает агрессивных ожиданий участников рынка, то нельзя исключать локальной коррекции курса", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Пресс-конференция председателя ЕЦБ Кристин Лагард начнется в 15:30 МСК.

В центре внимания инвесторов - данные о темпах инфляции в США в мае, публикация которых состоится в четверг также в 15:30 МСК. Экономисты прогнозируют, что рост потребительских цен в стране в прошлом месяце ускорился до 4,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Dow Jones. В апреле потребительские цены выросли на 4,2% - максимальными темпами с 2008 года.

Федеральная резервная система США ранее заявляла, что инфляционное давление является временным, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией.

"Фон для российских активов остается в целом положительным - выросший спрос на риск, высокие нефтяные цены и благоприятная геополитическая обстановка продолжают оказывать поддержку. В этот четверг для рубля, как и для других рисковых активов, главным событием станет публикация ценовой статистики в США (15:30 МСК). До этого инвесторы, вероятно, займут выжидательную позицию, и мы ожидаем, что движение курса до публикации данных будет ограниченным", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

В следующую среду, 16 июня, в Женеве должна состояться встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Это будет их первая очная встреча с того момента, как Байден стал главой Белого дома. Как сообщили в четверг в МИД Швейцарии, переговоры пройдут на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве.

"Знаменитая вилла Ла Гранж примет (саммит - ИФ) президента Байдена и Путина 16 июня", - говорится в сообщении ведомства в твиттере. "Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное посредством выбора Женевы (для проведения саммита - ИФ)", - отмечается в нем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщение швейцарского МИДа о том, что местом проведения саммита РФ-США станет вилла Ла Гранж.

Ранее швейцарские СМИ уже сообщали, что вероятным местом проведения саммита может стать вилла Ла Гранж. Одноименный парк был закрыт для посещения ранее на этой неделе. Кроме того, как отмечали местные СМИ, в районе парка постепенно усиливают меры безопасности. В парке присутствуют военные, а также сотрудники служб безопасности.

Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в четверг.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг увеличилась на 0,21% - до $71,67 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,07% - до $70,01 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта снижались в цене на фоне существенного увеличения запасов нефтепродуктов в США, которое омрачает оптимизм в отношении спроса во время летнего автомобильного сезона в стране. Запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 7 млн баррелей, дистиллятов - на 4,4 млн баррелей. При этом запасы нефти в стране упали на 5,2 млн баррелей, в то время как аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение на 4,1 млн баррелей.

Несмотря на большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США, рынок, по-видимому, сосредоточил основное внимание на существенном увеличении резервов бензина и дистиллятов.

Долгосрочные перспективы спроса на нефть по-прежнему поддерживаются фундаментальными показателями на фоне восстановления мировой экономики по мере расширения вакцинации от коронавируса.

В этой связи на рынке сохраняется "бычья" структура, отмечает агентство Bloomberg. Премия ближайшего фьючерса на нефть Brent к следующему контракту в четверг поднялась до максимума с конца апреля, превысив $0,5 за баррель, что указывает на недостаточное предложение.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно выросли в четверг в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 5,21% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 8 б.п. - до 5,28% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев выросли на 7 б.п. каждая - до 5,65%, 6,14% и 6,31% годовых соответственно.