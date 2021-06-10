Покупка акций Юнипро - ставка на дивиденды - BCS Express

Акции "Юнипро" интересны инвесторам в качестве консервативной дивидендной "фишки", считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Компания "Юнипро" с мая 2021 года начала повышенные платежи за мощность по программе ДПМ, запустив энергоблок №3 Березовской ГРЭС. Благодаря этому "Юнипро" намерена увеличить дивиденды по итогам текущего года до 18-20 млрд руб. в зависимости от загрузки блока. В пересчете на акцию это соответствует 0,285-0,317 руб., дивидендная доходность по текущим котировкам - 9,8-10,9%. Акции компании интересны как консервативная дивидендная "фишка" - по итогам 2022 года "Юнипро" собирается направить на дивиденды 20 млрд руб." - указывает аналитик инвесткомпании.

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