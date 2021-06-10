Дивдоходность акций ВТБ за 2021г может достигнуть 10-11% - BCS Express

Дивидендная доходность акций банка ВТБ за 2021 год может достигнуть 10-11%, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Менеджмент банка ВТБ обозначил планы заработать 270 млрд руб. за 2021 год - это максимальный уровень из обозначенного ранее диапазона в 250-270 млрд руб. Ключевым драйвером роста прибыли в годовом сопоставлении выступает снижение объемов резервирования, так как риски последствий коронавируса для заемщиков банка снижаются. Этот процесс должен продолжиться во II-III кварталах, что должно обеспечить сильный рост прибыли к уровню прошлого года. Если цель менеджмента по чистой прибыли будет достигнута, то, исходя из действующей дивидендной политики и средней цены акций в 2021 году, дивидендная доходность акций банка может достигнуть 10-11%", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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