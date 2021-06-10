.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Walt Disney интересны для покупки в текущем году - "Фридом Финанс"
.
10 июня 2021 года 16:25
Акции Walt Disney интересны для покупки в текущем году - "Фридом Финанс"
Акции Walt Disney Co. представляют интерес для инвесторов в текущем году, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Прогнозная цена бумаги на горизонте 12 месяцев составляет $210 за штуку. Бизнес компании имеет высокую диверсификацию, что в сочетании с эффективным корпоративным управлением и своевременной реорганизацией позволило Walt Disney пережить пандемию с относительно небольшими потерями, отмечает директор аналитического департамента инвесткомпании Вадим Меркулов. "Мы полагаем, что Disney заслуживает повышенного внимания инвесторов в текущем году. Наша оптимистичная оценка перспектив компании обусловлена двумя ключевыми факторами. Во-первых, мы видим значительный потенциал восстановления выручки и операционной прибыли сегмента парков развлечений. Во-вторых, мы прогнозируем, что во втором полугодии темпы роста числа подписчиков стриминг-сервисов ускорятся, а выручка от кинопроката увеличится. Рост в этих сегментах обеспечат запланированные премьеры фильмов, характеризующихся высокими зрительскими ожиданиями", - указывает эксперт "Фридом Финанс". Среди рисков для акций Walt Disney аналитик отмечает ожидаемое объединение медиаактивов AT&T Inc. (Warner Media) c Discovery Inc., в результате которого должна появиться новая компания под названием Warner Bros. Discovery. "Как следствие, конкуренция на рынке видеостриминга может усилиться, однако мы полагаем, что данный фактор не является критическим для стримингового направления Disney, так как целевые аудитории конкурентов различаются и Disney имеет сильнейшие в индустрии позиции в детском контенте. Кроме того, долговая нагрузка Disney будет более низкой по сравнению с объединенной компанией", - пишет Меркулов. Долгосрочным драйвером роста выручки Disney, который не в полной мере учтен инвесторами, является, по мнению аналитика, потенциальное использование данных посетителей парков развлечений для ускорения темпов роста подписчиков стриминг-сервисов Disney. Роберт Чапек затрагивал эту тему на конференции J.P. Morgan, поэтому можно предположить, что первые действия, направленные на реализацию этой синергии, будут предприняты уже в 2021 году, отмечает Меркулов. Walt Disney Co. - крупнейшая на глобальном рынке компания в индустрии развлечений. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-DISNEY-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
10 июня 2021 года 19:47
Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро благодаря спросу на риск на внешних рынках и продолжающей дорожать нефти
Москва. 10 июня. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики внешних рынков и дорожающей нефти. читать дальше
.10 июня 2021 года 19:13
Москва. 10 июня. Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне позитивных сигналов с внешних площадок на новостях от Европейского Центробанка, а также статистики по рынку труда США, однако ожидания роста ставки ЦБ РФ в пятницу вызвали выборочную фиксацию прибыли в ряде бумаг. Индекс МосБиржи в течение сессии обновил исторический максимум, после чего сдал назад, в росте среди blue chips лидировали обновившие максимумы акции "АЛРОСА". читать дальше
.10 июня 2021 года 19:02
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 11 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - промышленное производство Великобритании в апреле (09:00 МСК); - торговый... читать дальше
.10 июня 2021 года 18:50
Котировки евробондов РФ в четверг слабо корректируются вниз на фоне публикации данных по инфляции в США
Москва. 10 июня. После роста в предыдущие дни котировки выпусков российских еврооблигаций по преимуществу незначительно корректируются вниз на торгах в четверг вслед за небольшим снижением цен большинства американских казначейских обязательств (US Treasuries). Таким образом, суверенные спреды к доходности базовых активов также лишь слабо меняются. читать дальше
.10 июня 2021 года 18:46
Котировки акций Роснефти вырастут после объявления цены сделки по продаже доли проекта Восток Ойл - "Универ Капитал"
Котировки акций "Роснефти" вырастут после объявления цены сделки по продаже доли проекта "Восток Ойл" консорциуму компаний Vitol и Mercantile & Maritime, говорится в комментарии исполнительного директора Департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Роснефть" договорилась об... читать дальше
.10 июня 2021 года 18:07
Потенциал роста цены акций CRISPR Therapeutics, Unity Software и Sunrun на горизонте года высок - BCS Express
Котировки акций CRISPR Therapeutics, Unity Software и Sunrun обладают хорошим потенциалом роста на горизонте года, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Из четырех новых бумаг, торги которыми стартовали на Санкт-Петербургской бирже, одна представлена зрелым бизнесом со стабильным... читать дальше
.10 июня 2021 года 17:37
Акции "Юнипро" интересны инвесторам в качестве консервативной дивидендной "фишки", считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Компания "Юнипро" с мая 2021 года начала повышенные платежи за мощность по программе ДПМ, запустив энергоблок №3 Березовской ГРЭС. Благодаря этому "Юнипро" намерена... читать дальше
.10 июня 2021 года 17:11
Существенные колебания курса рубля после заседания Банка России по ключевой ставке в ближайшую пятницу маловероятны, отметила в ходе онлайн-конференции "Российская экономика и рубль - под давлением инфляции" аналитик "Финама" Анна Зайцева. "Повышение ключевой ставки в первую очередь благоприятно... читать дальше
.10 июня 2021 года 16:48
Дивидендная доходность акций банка ВТБ за 2021 год может достигнуть 10-11%, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Менеджмент банка ВТБ обозначил планы заработать 270 млрд руб. за 2021 год - это максимальный уровень из обозначенного ранее диапазона в 250-270 млрд руб. Ключевым драйвером... читать дальше
.10 июня 2021 года 16:02
Дивидендная доходность акций "Газпрома" за 2021 год может превысить 10%, сообщается в комментарии BCS Express. "Газпром" может увеличить дивиденды по итогам 2021 года благодаря росту цен на газ и высокому спросу в Европе. На начало июня заполненность ПХГ в регионе составляла 40% - это примерно на... читать дальше
.10 июня 2021 года 15:38
Возможен подъем ключевой ставки Банка России к уровню 6% на горизонте до конца текущего года, считает старший портфельный управляющий "Универ Сбережения" Дмитрий Ибрагимов. "Очевидно, что в ближайшую пятницу регулятору придется принять решение о подъеме ставки сразу по меньшей мере на 50 б.п.... читать дальше
.10 июня 2021 года 15:30
Рубль днем слегка укрепляется к доллару и евро в ожидании решения ЦБ РФ по ставке и на фоне развернувшейся вверх нефти
Москва. 10 июня. Доллар и евро немного опускаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке и на фоне перешедшей к повышению нефти. читать дальше
.10 июня 2021 года 15:17
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции JPMorgan Chase & Co. с прогнозной ценой на уровне $186 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Несмотря на снижение величины активов, вероятный разрыв отношений с Amazon может иметь нейтрально положительный эффект для JPMorgan Chase,... читать дальше
.10 июня 2021 года 14:55
S Express открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 285 руб. за штуку". Цена входа: 240 руб. за штуку, потенциальная доходность: 18,8%, горизонт инвестирования: 6 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов указывает на следующие... читать дальше
.10 июня 2021 года 14:28
Повышение ЦБ РФ ключевой ставки не окажет заметной поддержки рублю, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. Эксперт в качестве основных причин для укрепления рубля за последнее время видит сочетание сразу нескольких факторов. В их числе: дальнейшее... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.