Дивдоходность акций Газпрома за 2021г может превысить 10% - BCS Express

Дивидендная доходность акций "Газпрома" за 2021 год может превысить 10%, сообщается в комментарии BCS Express.

"Газпром" может увеличить дивиденды по итогам 2021 года благодаря росту цен на газ и высокому спросу в Европе. На начало июня заполненность ПХГ в регионе составляла 40% - это примерно на 14% ниже среднего уровня для этого сезона. Средние цены на газ в 2021 году удерживаются на 30% выше прошлогоднего уровня. Лишь за I квартал компания, исходя из действующей дивидендной политики, "заработала" 8,26 руб. потенциальных дивидендов на акцию, что соответствует 3% дивидендной доходности. По итогам 2021 года дивидендная доходность может превысить 10%", - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев.

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