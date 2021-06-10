"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции JPMorgan Chase с прогнозной ценой $186

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции JPMorgan Chase & Co. с прогнозной ценой на уровне $186 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Несмотря на снижение величины активов, вероятный разрыв отношений с Amazon может иметь нейтрально положительный эффект для JPMorgan Chase, так как в последние годы, банки активно предлагали щедрые бонусы, что (с учетом разделения прибыли между продавцом и торговцем (Amazon)) существенно ограничивало прибыль кредитной организации. Кобрендинговая карта Amazon и JPMorgan предлагает пользователям очень щедрые бонусы: 5% кэшбэк за покупки на сайте Amazon.com и в магазинах Whole Foods, что, вероятно, и является основанием для готовящегося разрыва отношений между JPMorgan Chase и Amazon, так как маржинальность данного продукта для банка очень низкая, - отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян. - В целом мы полагаем, что решение JPMorgan отказаться от сотрудничества с Amazon, отражает стремление банка в максимизации прибыли, в том числе в ущерб темпам роста активов, рост которых заметного ускорился в течение последних 1,5 лет".

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