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10 июня 2021 года 15:17

"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции JPMorgan Chase с прогнозной ценой $186

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции JPMorgan Chase & Co. с прогнозной ценой на уровне $186 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Несмотря на снижение величины активов, вероятный разрыв отношений с Amazon может иметь нейтрально положительный эффект для JPMorgan Chase, так как в последние годы, банки активно предлагали щедрые бонусы, что (с учетом разделения прибыли между продавцом и торговцем (Amazon)) существенно ограничивало прибыль кредитной организации. Кобрендинговая карта Amazon и JPMorgan предлагает пользователям очень щедрые бонусы: 5% кэшбэк за покупки на сайте Amazon.com и в магазинах Whole Foods, что, вероятно, и является основанием для готовящегося разрыва отношений между JPMorgan Chase и Amazon, так как маржинальность данного продукта для банка очень низкая, - отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян. - В целом мы полагаем, что решение JPMorgan отказаться от сотрудничества с Amazon, отражает стремление банка в максимизации прибыли, в том числе в ущерб темпам роста активов, рост которых заметного ускорился в течение последних 1,5 лет".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-JPMORGAN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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