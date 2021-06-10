"Финам" открыл торговую идею: покупать акции AT&T с целью $31

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AT&T Inc. с целью $31 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $27,7, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"AT&T в конце мая заключила соглашение об объединении своего медиадивизиона WarnerMedia с компанией Discovery. Ключевая цель - создание сильного стримингового сервиса, который сможет конкурировать с Netflix и Disney +. Закрытие сделки ожидается в середине 2022г. Однако после объявления о перспективном соглашении, компания заявила о снижении коэффициента дивидендных выплат. На этом фоне котировки снизились до уровня поддержки, что создает неплохую возможность для покупки", - пишут аналитики "Финама".

"С технической точки зрения бумага движется в боковом тренде. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $31. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $27,7, риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5", - указывают эксперты инвесткомпании.

AT&T Inc. - крупнейшая в мире телекоммуникационная компания и один из крупнейших медийных конгломератов. Предоставляет услуги связи, интернета и телевидения в США.

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