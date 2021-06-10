Следующий важный уровень сопротивления для рубля - 70,5 руб./$1 - Банк "Открытие"

Следующий важный уровень сопротивления для рубля - 70,5 руб./$1, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Российская валюта подорожала по отношению к американской до уровня 72 руб./$1, приблизившись к максимуму за последние 11 месяцев. Наблюдаемое укрепление связано с ожиданиями отсутствия нового обострения отношений с США на фоне нейтральной новостной повестки, позитивных впечатлений от ПМЭФ и подготовки к предстоящей встрече Д. Байдена и В. Путина. Высокие данные по инфляции, которая по итогам мая достигла уровня 6,0% г/г, утвердили рынки в том, что процентные ставки в России будут лишь расти, а потому привлекательность вложений в российскую валюту и российские активы со стороны нерезидентов возрастают", - отмечает Петроневич.

По его мнению, небольшую поддержку рублю оказывают и высокие цены на сырьевом рынке, о чем свидетельствует наблюдаемое укрепление сырьевых валют на фоне стабильного индекса валют развивающихся стран и стабильного индекса доллара. До окончания двусторонней встречи Д. Байдена и В. Путина риски обострения отношений остаются, но высокие ставки на российском долговом рынке эти риски перевешивают. Следующий важный уровень сопротивления для рубля - 70,5 руб./$1, полагает эксперт.

"Мы ожидаем на конец года укрепления курса рубля до отметки 77,4 за бивалютную корзину по сравнению с текущим уровнем около 79,3 рублей. При этом курс доллара может остаться вблизи текущих уровней вследствие подорожания доллара на мировом рынке на фоне ускорения роста экономики и прекращения масштабной финансовой поддержки населения со стороны американского Правительства. Сейчас доллар торгуется вблизи своих 5-летних минимумов. При этом мы ожидаем заметное - до уровня 83,6 - укрепление рубля по отношению к евро", - прогнозирует эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.