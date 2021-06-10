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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4190-4240 пунктов - "Фридом Финанс"
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10 июня 2021 года 12:37
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4190-4240 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4190-4240 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Консолидация вблизи исторического максимума накануне продолжилась, что свидетельствует о недостаточной активности покупателей. Тем не менее индикатор RSI указывает на относительную силу "быков", а MACD остается на положительной территории. Сопротивление на уровне 4240 пунктов является ключевым, его прорыв может привести к ралли индекса широкого рынка", - отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев. Эксперт подчеркивает, что на мировых фондовых площадках в четверг наблюдается смешанная динамика. Рынки находятся в ожидании данных по американской инфляции в мае. Прогноз предполагает взлет показателя до 4,6% г/г после впечатляющего роста на 4,2% в апреле. Усиление инфляции может привести к тому, что Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC), заседание которого состоится на следующей неделе, начнет обсуждать сокращение программы QE. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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