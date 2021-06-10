Рынок акций РФ утром просел вместе с нефтью, раллируют "Белуга групп" и Лензолото

Москва. 10 июня.Рынок акций РФ утром в четверг умеренно просел по индексам в рамках коррекции вместе с нефтью, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии публикации майской статистики по потребительской инфляции в США; раллируют бумаги "Лензолота" и ПАО "Белуга групп", выступавшие ранее в аутсайдерах.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3831,74 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1673,29 пункта (-0,1%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 1,8%.

Доллар стоит 72,14 рубля (-0,17 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,8%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Поднялись к новым максимумам акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%, до 131,16 рубля),, выросли бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,7%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

"АЛРОСА" в мае реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $365 млн, говорится в сообщении компании. По сравнению с апрелем ($401 млн) продажи снизились на 9%. Продажи алмазного сырья в мае составили $346 млн, бриллиантов - $19 млн.

Citi повысил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" с 97 рублей до 140 рублей за штуку, рекомендация для бумаг была повышена с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) сократила пассажиропоток в мае на 26% к маю "доковидного" 2019 года, до 3,6 млн человек, сообщила оперативные данные Росавиация.

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае 2021 года упал на 18% в сравнении с маем 2019-го, до 8,78 млн человек. В сравнении с маем 2020 года, когда внутренние и зарубежные рейсы из РФ были ограничены из-за COVID-19, пассажиропоток вырос более чем в 9 раз, следует из оперативных данных Росавиации.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренний внешний фон можно оценить как нейтральный. С одной стороны, азиатские рынки преимущественно растут, но снижаются сырьевые контракты.

Китай и США демонстрируют готовность договариваться - представители Вашингтона и Пекина провели телефонные переговоры, в рамках которых согласились придерживаться правил здоровой конкуренции в торговле и решать противоречия через переговоры. Накануне президент США Джо Байден отменил ограничения для социальных сетей TikTok и WeChat, которые были приняты в период администрации Дональда Трампа.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, рынки ждут публикации данных по потребительской инфляции в США, ускорение которой повышает шансы на скорое сворачивание программ выкупа активов ФРС и некоторому ужесточение риторики регулятора уже на ближайшем заседании ФРС (15-16 июня).

Товарные рынки находятся под некоторым давлением в условиях снижения доходности 10-летних UST ниже 1,5%, характеризующего некоторый спад аппетита к риску, способствующий закрытию избыточных "коротких" позиций по гособлигациям США. До выхода цифр по потребительской инфляции и недельных данных по первичным обращениям по безработице в США консервативный настрой на рынках сохранится.

Акции "Аэрофлота" еще накануне смогли превысить линию среднесрочного понижательного тренда при крайне высокой торговой активности, технически открывая путь к текущему ценовому ориентиру - 88 руб. за акцию. Некоторый откат нефтяных котировок несколько ослабил позитивный настрой на российском фондовом рынке, но диапазон 3800-3850 пунктов по индексу МосБиржи сохраняет актуальность. В целом, внешний фон пока способствует сохранению оптимизма, можно ожидать в дальнейшем попыток преодоления индексом МосБиржи отметки 3850 пунктов, считает аналитик.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи корректируется после обновления максимума накануне - индикатор подает серьезную заявку на выход вверх из восходящего канала. Следующей целью роста является район 3890 пунктов, но достичь в четверг его вряд ли получиться.

Главным событием четверга будут данные по американской инфляции. Вряд ли они обрадуют инвесторов, и первая реакция на них может быть сильно негативная. Но более важным будет заседание ФРС на следующей неделе, которое вполне может сформировать новый тренд. Однако причин для распродаж акций из среднесрочных портфелей нет, тренд по российскому рынку остается восходящим.

Опасения внушает лишь "Роснефть", акции которой по непонятным пока причинам игнорируют и выросшую нефть, и увеличение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Рекомендуется начинать сокращать позиции по бумаге, заменяя ее "Газпромом", "НОВАТЭКом" и "Газпром нефтью".

Последние пару недель наблюдается небольшое снижение мировых цен на сталь. Пока рано говорить о том, что восходящий тренд выдохся, скорее всего, спекулянты фиксируют прибыль на сделанных ранее заявлениях Китая о намерении бороться с ростом цен на сырьевые активы и возбуждением антимонопольного дела в отношении местных металлургов. При возобновлении роста нужно быть готовым к наращиванию позиций по акциям российских сталеваров. Это же относится и к акциям золотодобытчиков.

В котировки рубля продолжают закладываться ожидания агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Однако стоит воздержаться от среднесрочной покупки рубля против доллара или евро. На рынке ОФЗ идет уверенная распродажа, что говорит о непривлекательности бондов Минфина в том числе и для нерезидентов. Поэтому повышение ставки ЦБ РФ вряд ли будет способствовать наращиванию операций carry trade, считает Антонов.

В США в среду индексы акций просели на 0,1-0,4%, Dow Jones (-0,4%) завершил "в минусе" третий день подряд. Основную часть торговой сессии рынок демонстрировал рост, однако в последние полчаса перешел к снижению, отмечает MarketWatch.

Трейдеры ждут данных об изменении потребительских цен в мае, которые будут обнародованы в четверг. Средний прогноз аналитиков предполагает ускорение инфляции до 4,7% в годовом выражении, по данным Trading Economics. В апреле потребительские цены выросли на 4,2% - максимальными темпами с сентября 2008 года.

Федеральная резервная система США ранее заявляла, что инфляционное давление является временным, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Однако ускорение темпов подъема потребительских цен вызывает беспокойство у аналитиков и трейдеров.

В четверг преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,2%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,4%, CAC40 и DAX просели на 0,2-0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 держится на уровне среды).

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что президент США Джо Байден в среду отменил указы предыдущего главы государства Дональда Трампа, пытавшегося запретить работу на американской территории ряда китайских приложений, включая TikTok и WeChat.

Цены производителей в Японии в мае выросли на 4,9% относительно того же месяца прошлого года, что стало максимальным повышением с сентября 2008 года. При этом показатель увеличился по итогам третьего месяца подряд.

Промышленное производство во Франции в апреле снизилось на 0,1% при прогнозах роста на 0,6% после мартовского подъема на 1% (пересмотренное значение). В годовом выражении промпроизводство выросло в апреле на 43,9% при прогнозах роста на 44,9% после подъема в марте на 14,4%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вниз на фоне существенного увеличения запасов нефтепродуктов в США, которое омрачает оптимизм в отношении спроса во время летнего автомобильного сезона в стране; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,01 за баррель (-0,3% и без изменений в среду), июльская цена WTI - $69,75 за баррель (-0,3% и -0,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 5,24 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,5-4,1 млн баррелей), однако запасы бензина выросли на 7,05 млн баррелей (ожидался рост на 1-1,2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 4,41 млн баррелей (ожидался рост на 0,4-1,8 млн).

Тем не менее аналитики говорят, что долгосрочные перспективы спроса на нефть по-прежнему поддерживаются фундаментальными показателями на фоне восстановления мировой экономики по мере расширения вакцинации от коронавируса.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9% и +16,3% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,2% и +2% "префы"), ПАО "Белуга групп" (+5,2%, до 2996 рублей), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+1,7%).

ПАО "Белуга групп" провело накануне в рамках SPO размещение 12,7% акций, которое прошло по нижней границе ранее объявленного коридора 2800-3200 рублей. Бумаги в течение нескольких дней на новостях о продаже пакета падали с уровней в районе 3700 рублей за штуку и накануне опускались до уровня цены SPO, после чего в четверг отскакивают вверх.

Подешевели из-за отсечки дивидендов бумаги "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-9,5%, до 0,3952 рубля; дивиденды за 2020 год - 0,0335 рубля на акцию), также просели бумаги ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-8,8% и -8,2% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,5%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,55 млрд рублей (из них 1,77 млрд рублей пришлось на акции "АЛРОСА", 1,45 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,15 млрд рублей на акции "Газпрома").