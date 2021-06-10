Возможна коррекция вниз цены бумаг АЛРОСА в краткосрочной перспективе - BCS Express

Возможен коррекционный откат котировок бумаг "АЛРОСА" в краткосрочной перспективе на фоне их перегретости, говорится в комментарии BCS Express.

"АЛРОСА" представила в целом позитивные данные по продажам за май 2021 года. Объемы продаж немного снизились в месячном сопоставлении, что отчасти может быть обусловлено напряженной ситуацией с COVID-19 в Индии. Тем не менее показатели остаются сравнительно высокими и должны позволить компании продемонстрировать сильные финансовые результаты за II квартал. По динамике котировок стоит отметить, что в последнее время бумаги сильно выросли. Позитивный долгосрочный взгляд на акции "АЛРОСА" сохраняется, но в краткосрочном периоде есть риски коррекционного отката, так как котировки выглядят перегретыми", - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев.

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