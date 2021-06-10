Шансы на преодоление индексом Мосбиржи отметки 3850п пока остаются - ПСБ

Шансы на преодоление индексом Мосбиржи отметки 3850 пунктов пока остаются, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Некоторый откат нефтяных котировок способен ослабить позитивный настрой на российском фондовом рынке в четверг, но диапазон 3800-3850 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность. В целом пока оцениваем внешний фон как способствующий развитию роста рынка, и продолжаем ожидать попыток преодоления индексом Мосбиржи отметки 3850 пунктов", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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