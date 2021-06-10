.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Идея дня: внимание на бумаги Русала и En+ - "ВТБ Мои Инвестиции"
.
10 июня 2021 года 10:19
Идея дня: внимание на бумаги Русала и En+ - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги "Русала" и En+, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "Инвесторам стоит внимательно следить за бумагами "Русала" и его материнской компании En+. Рынок "зелёного" алюминия получит собственное ценообразование - он должен стоить дороже алюминия с высоким углеродным следом. Это, наряду с усилиями компаний по повышению ESG-характеристик, может привести к долгосрочному росту акций", - отмечает эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ/EN+-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
10 июня 2021 года 16:02
Дивидендная доходность акций "Газпрома" за 2021 год может превысить 10%, сообщается в комментарии BCS Express. "Газпром" может увеличить дивиденды по итогам 2021 года благодаря росту цен на газ и высокому спросу в Европе. На начало июня заполненность ПХГ в регионе составляла 40% - это примерно на... читать дальше
.10 июня 2021 года 15:38
Возможен подъем ключевой ставки Банка России к уровню 6% на горизонте до конца текущего года, считает старший портфельный управляющий "Универ Сбережения" Дмитрий Ибрагимов. "Очевидно, что в ближайшую пятницу регулятору придется принять решение о подъеме ставки сразу по меньшей мере на 50 б.п.... читать дальше
.10 июня 2021 года 15:17
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции JPMorgan Chase & Co. с прогнозной ценой на уровне $186 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Несмотря на снижение величины активов, вероятный разрыв отношений с Amazon может иметь нейтрально положительный эффект для JPMorgan Chase,... читать дальше
.10 июня 2021 года 14:55
S Express открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 285 руб. за штуку". Цена входа: 240 руб. за штуку, потенциальная доходность: 18,8%, горизонт инвестирования: 6 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов указывает на следующие... читать дальше
.10 июня 2021 года 14:28
Повышение ЦБ РФ ключевой ставки не окажет заметной поддержки рублю, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. Эксперт в качестве основных причин для укрепления рубля за последнее время видит сочетание сразу нескольких факторов. В их числе: дальнейшее... читать дальше
.10 июня 2021 года 13:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AT&T Inc. с целью $31 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $27,7, говорится в комментарии инвестиционной компании. "AT&T в конце мая заключила соглашение об... читать дальше
.10 июня 2021 года 13:28
Следующий важный уровень сопротивления для рубля - 70,5 руб./$1, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Российская валюта подорожала по отношению к американской до уровня 72 руб./$1, приблизившись к максимуму за последние 11... читать дальше
.10 июня 2021 года 12:37
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4190-4240 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Консолидация вблизи исторического максимума накануне продолжилась, что свидетельствует о недостаточной... читать дальше
.10 июня 2021 года 12:18
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Alteryx с прогнозной ценой на уровне $152,2 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. 9 июня компания Alteryx объявила о расширении партнерства с компанией Snowflake. Партнерство позволит пользователям платформы Snowflake получить прямой... читать дальше
.10 июня 2021 года 11:58
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Auto1 Group с целью 49 евро за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - Только 1% подержанных авто в... читать дальше
.10 июня 2021 года 11:45
Москва. 10 июня.Рынок акций РФ утром в четверг умеренно просел по индексам в рамках коррекции вместе с нефтью, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии публикации майской статистики по потребительской инфляции в США; раллируют бумаги "Лензолота" и ПАО "Белуга групп", выступавшие ранее в аутсайдерах. читать дальше
.10 июня 2021 года 11:38
Возможен коррекционный откат котировок бумаг "АЛРОСА" в краткосрочной перспективе на фоне их перегретости, говорится в комментарии BCS Express. "АЛРОСА" представила в целом позитивные данные по продажам за май 2021 года. Объемы продаж немного снизились в месячном сопоставлении, что отчасти может... читать дальше
.10 июня 2021 года 11:22
Цены ОФЗ, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней в четверг, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Прошедшие в среду аукционы Минфина РФ продемонстрировали усиление интереса инвесторов к ОФЗ на текущих уровнях доходности. Минфин продал ОФЗ 52003 на 20,9 млрд руб. при спросе 38,9... читать дальше
.10 июня 2021 года 11:07
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72-72,5 руб./$1 в четверг, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. Доллар глобально продолжает консолидироваться, ожидая статистику из США. В таких условиях рубль также вряд ли покажет существенные изменения в четверг:... читать дальше
.10 июня 2021 года 10:50
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Татнефти", говорится в комментарии банка. "Улучшение экономической конъюнктуры и рост цен на энергоносители обеспечат рост финпоказателей "Татнефти" в 2021г, что позволит ей нарастить прибыль и сохранить дивидендную политику - не менее... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.