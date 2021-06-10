Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "АЛРОСА", ОПЕК, ЕЦБ и макростатистика:

- "АЛРОСА" опубликует результаты продаж за май;

- В России выйдут данные по международным резервам за неделю;

- В США выйдут данные по инфляции и статистика по заявкам на пособие по безработице;

- ЕЦБ примет решение по ставке, а его глава Кристин Лагард проведет пресс-конференцию;

- ОПЕК представит ежемесячный отчёт;

- Возобновляются переговоры по ядерной сделке с Ираном.

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