Активный рост цен ОФЗ возможен ближе к концу лета или осенью - BCS Express

Активный рост цен ОФЗ возможен ближе к концу лета или осенью текущего года, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Продолжается переоценка уровней будущих ставок на рынке облигаций. Опасения того, что инфляция будет выше ранее прогнозируемых значений, толкает котировки средних и длинных долговых бумаг вниз. Индекс ОФЗ (RGBI) снижается девять сессий подряд. Возможно торможение этой тенденции вместе с пятничными комментариями ЦБ РФ, но о развороте ОФЗ к активному росту речи пока не идет. Вероятно, это произойдет ближе к концу лета или осенью", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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