Dow Jones завершил в минусе 3-й день подряд

Рынок акций США снизился в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг растут. Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг.

Американские фондовые индексы в среду уменьшились, при этом Dow Jones Industrial Average завершил "в минусе" третий день подряд.

Основную часть торговой сессии рынок демонстрировал рост, однако в последние полчаса перешел к снижению, отмечает MarketWatch.

Трейдеры ждут данных об изменении потребительских цен в мае, которые будут обнародованы в четверг. Средний прогноз аналитиков предполагает ускорение инфляции до 4,7% в годовом выражении, по данным Trading Economics. В апреле потребительские цены выросли на 4,2% - максимальными темпами с сентября 2008 года.

Федеральная резервная система США ранее заявляла, что инфляционное давление является временным, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Однако ускорение темпов подъема потребительских цен вызывает беспокойство у аналитики и трейдеров.

В результате рынок продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне в ожидании данных об инфляции, при этом индексы остаются близко к рекордным значениям.

"С 27 мая мы начинали день с роста индексов шесть раз, и только однажды торги завершались "в плюсе" - 4 июня, в день выхода данных с рынка труда, - отмечает главный исполнительный директор Mott Capital Management Майкл Крамер. - В остальное время мы в основном заканчивали дневную сессию практически на том же уровне".

По его мнению, это говорит о том, что "у покупателей достаточно энергии, чтобы открыть рынок выше, но недостаточно для того, чтобы доделать работу", и в результате продавцы берут верх. "Мне просто интересно, в какой момент этот шаблон сломается и каков будет итог", - приводит слова Крамера издание MarketWatch.

"Я думаю, что рынок пытается переварить происходящее с процентными ставками", - заявил портфельный управляющий Natixis Investment Managers Джек Янасевич, отметив недавнее падение доходности десятилетних гособлигаций США примерно до 1,49% годовых, несмотря на ожидания, что к концу текущего года она может приблизиться к 2%.

Производитель продуктов питания Campbell Soup Co. (SPB: CPB) в третьем квартале 2021 финансового года, который завершился 2 мая, сократил чистую прибыль и выручку, а также ухудшил годовой прогноз. На этой новости цена акций компании упала на 6,5%.

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) заявила, что рассчитывает к 2023 году увеличить годовую выручку до $98-102 млрд. В минувшем году выручка UPS составила $84,6 млрд. Согласно прогнозу FactSet, в 2021 году она достигнет $93,68 млрд, в 2023 году - $99,92 млрд. Тем не менее, бумаги компании подешевели на 4,2%.

Котировки акций Wendy's Co., третьей по величине сети ресторанов быстрого питания в США, рухнули на 12,7% после того, как днем ранее они подсочили почти на 30%. Аналитики Stifel ухудшили рекомендации для них до "держать" с "покупать".

Бумаги Target Corp. (SPB: TGT) потеряли за день 1,3%, несмотря на то, что ритейлер объявил о повышении квартальных дивидендов почти на треть - до 90 центов на акцию.

Caterpillar (SPB: CAT), один из ведущих мировых производителей оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, также увеличил квартальные дивиденды - на 8%, до $1,11 на акцию. Однако акции и этой компании подешевели по итогам сессии - на 2,3%.

Лидерами подъема среди компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, стали Regeneron Pharmaceuticals (SPB: REGN) Inc. (+3,1%), Fox Corp. (SPB: FOX) (+2,9%), Biogen Inc. (SPB: BIIB) (+2,9%).

Наиболее существенный подъем котировок среди входящих в Dow Jones бумаг продемонстрировали Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (+2,3%), Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (+1,4%) и Amgen (SPB: AMGN) Inc. (+1,1%).

При этом самое сильное снижение стоимости было зафиксировано у бумаг Travelers Cos. (SPB: TRV) (-1,2%), American Express Co. (SPB: AXP) (-1,5%) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (-1,3%).

Значение Dow Jones Industrial Average в среду снизилось на 0,44% и составило 34447,14 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 за день опустился на 0,18% - до 4219,55 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов потерял 0,09%, составив 13911,75 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг растут в ожидании данных об инфляции в США в мае.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что президент США Джо Байден в среду отменил указы предыдущего главы государства Дональда Трампа, пытавшегося запретить работу на американской территории ряда китайских приложений, включая TikTok и WeChat.

Прежняя администрация посчитала, что китайские сервисы несут в себе угрозу для национальной безопасности США, поскольку имеют доступ к личным данным американцев. Вместе с тем, указы Трампа на практике выполнялись не полностью, так как некоторые их положения оспорили в суде.

Администрация Байдена намерена провести свой собственный анализ, направленный на оценку рисков в области безопасности. В новом указе говорится, что министерство торговли США должно произвести анализ на основании четких данных о транзакциях, связанных с приложениями, которые разработаны в Китае или контролируются им. Затем ведомство должно дать рекомендации о том, как дальше защищать личные данные американцев.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:44 МСК увеличился на 0,35%.

Цены производителей в стране в мае выросли на 4,9% относительно того же месяца прошлого года, что стало максимальным повышением с сентября 2008 года. При этом показатель увеличился по итогам третьего месяца подряд.

В число лидеров роста котировок входят акции транспортных компаний Nippon Yusen K.K. (+3,9%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+3,2%), а также фармацевтических Sumitomo Dainippon Pharma Co. (+3,4%) и Shionogi & Co. (+3,3%).

Также дорожают бумаги производителя чипов Advantest Corp. (+0,9%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,6%), производителя потребительской электроники Sony (+0,5%).

При этом снижается стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (-0,5%), автомобильной Toyota Motor (-0,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:49 МСК поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%.

Наиболее значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг производителя электромобилей BYD Co. (+7,3%), а также выпускающей традиционные машины Geely Automobile Holdings Ltd. (+3%).

Помимо этого растет цена акций производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (+1,8%), интернет-компаний Meituan (+1,8%).

Между тем дешевеют акции интернет-гиганта Tencent Holdings (-0,7%), онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (-1,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК поднялся на 0,3%.

Лидером роста стали котировки строительной компании Tongyang Inc., взлетевшие на 30%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. не изменилась, автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP снизилась на 0,7%, в то время как второй по величине Rio Tinto - выросла на 0,2%.

Продажи новостроек в Австралии в мае подскочили на 15,2% относительно предыдущего месяца и достигли 5,09 тыс. домов. В апреле было зафиксировано падение на 54,4%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг на фоне существенного увеличения запасов нефтепродуктов в США, которое омрачает оптимизм в отношении спроса во время летнего автомобильного сезона в стране.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $71,75 за баррель, что на $0,47 (0,65%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты не изменились в цене, оставшись на максимальных с мая 2019 года $72,22 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,55 за баррель, что на $0,41 (0,59%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,09 (0,1%) - до $69,96 за баррель. Во вторник нефть WTI превысила отметку в $70 за баррель, достигнув максимума с октября 2018 года.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,24 млн баррелей - до 474,03 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны, опубликованные в среду. Между тем резервы бензина выросли на 7,05 млн баррелей и составили 241,03 млн баррелей, дистиллятов - на 4,41 млн баррелей, до 137,21 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали снижения запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 1 млн баррелей и дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

"Нефтеперерабатывающие заводы выкачивают много топлива, работая на 91,3% от своей производственной мощности. Рост спроса на нефть был значительным за последний месяц, но на этой неделе немного ослаб", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

По словам эксперта, несмотря на большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США, рынок, по-видимому, сосредоточил внимание на существенном увеличении резервов бензина и дистиллятов.

Тем не менее аналитики говорят, что долгосрочные перспективы спроса на нефть по-прежнему поддерживаются фундаментальными показателями на фоне восстановления мировой экономики по мере расширения вакцинации от коронавируса.