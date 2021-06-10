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10 июня 2021 года 08:54

Рубль на старте торгов незначительно растет к доллару и евро на фоне снижения геополитических рисков

Москва. 10 июня. Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне снижения геополитических рисков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,21-72,33 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,225 руб./$1 (-7,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 87,8775 руб./EUR1 (-15,75 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,21 коп. к уровню закрытия 9 июня, до 79,27 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,21 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,61 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно растет к доллару и евро на старте торгов 10 июня на фоне снижения геополитических рисков. Накануне президент РФ Владимир Путин сделал заявление о бессмысленности американских санкций в отношении "Северного потока 2", поскольку газопровод практически достроен. При этом сдерживающим фактором для большего роста рубля является снижение нефтяных котировок.

Кроме того, участники рынка находятся в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, 11 июня. Регулятор будет рассматривать варианты повышения ставки на 25 или 50 б.п., вероятность сохранения ставки меньше. Выход годовой инфляции в России за пределы 6% увеличивает вероятность выбора Банком России более широкого шага повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $71,73 за баррель, что на 0,68% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $69,46 за баррель, что на 0,71% ниже уровня на закрытие рынка 9 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,37%, китайский CSI 300 растет на 1,07%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,15%.

Американские фондовые индексы в среду уменьшились, при этом Dow Jones Industrial Average завершил "в минусе" третий день подряд. Основную часть торговой сессии рынок демонстрировал рост, однако в последние полчаса перешел к снижению.

Трейдеры ждут данных об изменении потребительских цен в мае, которые будут обнародованы в четверг. Средний прогноз аналитиков предполагает ускорение инфляции до 4,7% в годовом выражении. В апреле потребительские цены выросли на 4,2% - максимальными темпами с сентября 2008 года.

Федеральная резервная система США ранее заявляла, что инфляционное давление является временным, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Однако ускорение темпов подъема потребительских цен вызывает беспокойство у аналитики и трейдеров. В результате рынок продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне в ожидании данных об инфляции, при этом индексы остаются близко к рекордным значениям.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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