Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут остаться под давлением продаж

Москва. 10 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут остаться под давлением умеренных продаж в преддверии ожидаемого подъема ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу, а также на фоне смешанных сигналов с мировых площадок перед выходом в США данных по майской потребительской инфляции, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США в среду индексы акций просели на 0,1-0,4%, Dow Jones (-0,4%) завершил "в минусе" третий день подряд. Основную часть торговой сессии рынок демонстрировал рост, однако в последние полчаса перешел к снижению, отмечает MarketWatch.

Трейдеры ждут данных об изменении потребительских цен в мае, которые будут обнародованы в четверг в 15:30 МСК. Средний прогноз аналитиков предполагает ускорение инфляции до 4,7% в годовом выражении, по данным Trading Economics. В апреле потребительские цены выросли на 4,2% - максимальными темпами с сентября 2008 года.

Федеральная резервная система США ранее заявляла, что инфляционное давление является временным, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Однако ускорение темпов подъема потребительских цен вызывает беспокойство у аналитики и трейдеров.

В четверг преобладает позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вниз на фоне существенного увеличения запасов нефтепродуктов в США, которое омрачает оптимизм в отношении спроса во время летнего автомобильного сезона в стране. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:05 МСК составила $71,67 за баррель (-0,8% и без изменений в среду), июльская цена WTI - $69,47 за баррель (-0,7% и -0,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 5,24 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,5-4,1 млн баррелей), однако запасы бензина выросли на 7,05 млн баррелей (ожидался рост на 1-1,2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 4,41 млн баррелей (ожидался рост на 0,4-1,8 млн).

Тем не менее аналитики говорят, что долгосрочные перспективы спроса на нефть по-прежнему поддерживаются фундаментальными показателями на фоне восстановления мировой экономики по мере расширения вакцинации от коронавируса.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду сократилась по сравнению с предыдущим торговым днем, вернувшись к средним значениям - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,793 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,816 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 июня снизился на 0,14% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,12%, опустившись до 719,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ГТЛК-001Р-17-боб" (-0,57%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,56%) и "МТС-001Р-14" (-0,52%), а в лидерах роста - облигации "ГТЛК-001Р-14-боб" (+0,99%), "Металлоинвест БО-04" (+0,3%) и "МТС-001P-03" (+0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) полностью разместила 15-летние облигации серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей по ставке на уровне 7,5% годовых. Ставки последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск проходил 2 июня, предварительная дата начала размещения была назначена на 9 июня. Данный выпуск был зарегистрирован в декабре 2019 года.

"Газпром" (MOEX: GAZP) согласовал на совете директоров размещение "вечных" облигаций "Газпром Капитала" в рамках программы серии 001Б объемом до 150 млрд рублей. Облигации без срока погашения, могут быть погашены по усмотрению эмитента. Бессрочные рублевые облигации "Газпром" выпускает для финансирования программы газификации, объем финансирования которой на 2021 год составляет 128 млрд рублей, а на ближайшую пятилетку - 526 млрд рублей.

ООО "СФО ВТБ (MOEX: VTBR) РКС-1" (оригинатор сделки - банк ВТБ) 10 июня начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями номинальным объемом 35 млрд рублей. Дата погашения выпуска - 1 декабря 2030 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых, к ней приравнены ставки 2-57-го купонов. Купоны будут выплачиваться раз в два месяца. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. Ориентир доходности при сборе заявок в конце апреля был установлен на уровне премии 180 базисных пунктов (б.п.) к значению ОФЗ на сроке 3,48 года. Расчетная дюрация ожидалась в пределах 3,17-3,48 года.

Inventive Retail Group (эмитент ООО "реСтор") установила финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 8,10% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,35% годовых. Техразмещение запланировано на срок не позднее 17 июня.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-П08 с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей на уровне 7,30% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 7,43% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 10 июня.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-20 со сроком обращения 15 лет и офертой через 3 года на уровне 7,85% годовых. Объем выпуска увеличен с 5 млрд до 7 млрд рублей. Ставке соответствует доходность к оферте 8,08% годовых. Техразмещение запланировано на 16 июня.

Кроме того, ГТЛК определила ставку 20-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 8,25% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ разной дюрации плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) определило ставку 20-го купона облигаций 3-й серии в размере 6,4% годовых. Компания разместила 3-й выпуск облигаций на 2 млрд рублей в декабре 2011 года. По итогам закрытия книги заявок эмитент установил ставку 1-го купона в размере 10,3% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен. Срок обращения займа - 10 лет.

ООО "Финанс-менеджмент" выкупит часть выпуска облигаций объемом 500 млн рублей по договоренности с владельцами по цене 5% от номинала. Объем выкупа составит 50 тыс. штук, номинальным объемом 1 тыс. рублей каждая. Агентом по приобретению выступит АКБ "Держава", он будет принимать уведомления от владельцев с 22 июня по 7 июля. Эмитент в июле 2015 года разместил 5-летние облигации 1-й серии объемом 500 млн рублей по открытой подписке по ставке 16,5% годовых. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов, возможность досрочного погашения выпуска не предусмотрена.