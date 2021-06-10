Рынок акций РФ начнет торги в четверг, вероятно, со снижения - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торговую сессию в четверг, вероятно, с небольшого снижения, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Российский рынок акций в среду в очередной раз обновил исторические максимумы, прибавив по итогам основной сессии чуть более 0,9% по индексу Мосбиржи. Индикатор подает серьезную заявку на выход вверх из восходящего канала. Следующей целью роста является район 3890 пунктов, но достичь его в четверг не получится, по крайней мере в первой половине дня. Утром четверга цена нефти снижается на 0,8%, в минусе находятся котировки промышленных и драгоценных металлов, около уровней закрытия торгуются американские фьючерсы. Так что ждем открытия российского рынка легким снижением", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Главным событием дня, по мнению эксперта, будут данные по американской инфляции. Вряд ли они обрадуют инвесторов, и первая реакция на них может быть сильно негативной, предупреждает Антонов. При этом более важным в целом событием будет заседание ФРС на следующей неделе, которое вполне может сформировать новый тренд. Однако причин для распродаж акций из среднесрочных портфелей нет, тренд по российскому рынку остается восходящим, указывает эксперт "Алор Брокер".

"Опасения внушают лишь акции "Роснефти", которые по непонятным пока причинам игнорируют и рост нефти, и увеличение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Рекомендуем начинать сокращать позиции по бумаге, заменяя ее "Газпромом", "НОВАТЭКом" и "Газпром нефтью", - пишет Антонов.

Также аналитик инвесткомпании обращает внимание, что несколько последних недель наблюдается небольшое снижение мировых цен на сталь. "Пока рано говорить о том, что восходящий тренд выдохся, скорее всего, спекулянты фиксируют прибыль на сделанных ранее заявлениях Китая о намерении бороться с ростом цен на сырьевые активы и возбуждением антимонопольного дела в отношении местных металлургов. При возобновлении роста нужно быть готовым к наращиванию позиций по акциям российских сталеваров. Это же относится и к акциям золотодобытчиков", - указывает эксперт "Алор Брокер".

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