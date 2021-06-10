Цена нефти, возможно, удержится в ближайшее время в диапазоне $71-73/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, возможно, смогут удержаться в ближайшее время в диапазоне $71-73 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Цены на нефть марки Brent растеряли оптимизм после выхода отчета по запасам от Минэнерго США, констатирует управляющий эксперт банка Екатерина Крылова. Вопреки ожиданиям, старт автомобильного сезона не задался: запасы сырой нефти сократились на 5,2 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов выросли на 7 и 4,4 млн барр. соответственно. Спрос на бензин сократился до 8,5 млн барр./день, что ниже, чем неделю назад (9,15 млн барр./день), и лишь незначительно выше, чем год назад (7,9 млн барр./день). "Это говорит о том, что восстановление спроса будет трудным, несмотря на высокие темпы вакцинации в США и снятие ряда ограничений", - отмечает Крылова.

"В четверг в фокусе будет ежемесячный отчет от ОПЕК, в пятницу - от МЭА. Если они дадут оптимистичный прогноз по рынку нефти на текущий год, это может поддержать цены. Пока рассчитываем, что Brent удержится в зоне $71-73 за баррель", - указывает аналитик ПСБ.

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