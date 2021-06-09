Рубль вечером растерял рост к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти

Москва. 9 июня. Доллар отыграл значительную часть потерь первой половины дня и лишь слегка дешевеет, евро возобновил небольшое укрепление на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растерял рост и почти не меняется к бивалютной корзине на фоне закрытия позиций в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке и перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 72,27 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 72 руб./$1 впервые с 28 июля 2020 года. Евро стоил 88,08 руб./EUR1, подорожав на 4,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,4 копейки - до 79,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял преимущество первой половины дня к доллару и евро и лишь слегка меняется в обеих парах. Игроки переходят к фиксации прибыли после роста котировок рубля до многомесячных максимумов в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и на фоне перешедшей к снижению нефти. Очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике пройдет 11 июня. Регулятор будет рассматривать варианты повышения ставки на 25 или 50 б.п., вероятность сохранения ставки меньше, сообщила на прошлой неделе первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Выход годовой инфляции в России за пределы 6% увеличивает вероятность выбора Банком России более широкого шага повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу, считают опрошенные "Интерфаксом" аналитики.

Инфляция в РФ в мае 2021 года ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле, сообщил в понедельник Росстат. В годовом выражении инфляция повысилась до 6,02% с 5,53% на конец апреля и 5,79% на конец марта (это был максимум с ноября 2016 года). Майская инфляция превысила ожидания аналитиков: консенсус-прогноз по итогам опроса "Интерфакса" равнялся 0,6%.

Заседание совета директоров по ключевой ставке 11 июня не будет опорным. За ним последует опорное заседание 23 июля. Банк России в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%.

В центре внимания инвесторов на этой неделе также данные о темпах инфляции в США в мае, публикация которых состоится в четверг. Экономисты прогнозируют, что рост потребительских цен в стране в прошлом месяце ускорился до 4,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Dow Jones. В апреле потребительские цены выросли на 4,2% - максимальными темпами с 2008 года.

Федеральная резервная система США ранее заявляла, что инфляционное давление является временным, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией.

В четверг также ожидается оглашение итогов июньского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Экономисты прогнозируют, что руководство ЕЦБ повысит прогнозы инфляции в еврозоне на текущий год и сохранит масштабные стимулирующие меры.

В следующую среду, 16 июня, в Женеве должна состояться встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Это будет их первая очная встреча с того момента, как Байден стал главой Белого дома. Ранее не этой неделе советник Байдена по нацбезопасности Джейкоб Салливан сообщил, что пока стороны не согласовали формат переговоров. По его словам, пока неясно, проведут ли президенты США и РФ совместную пресс-конференцию.

Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена "ответственно и энергично" подойти к процессу нормализации отношений РФ и США и рассчитывает, что предстоящая встреча лидеров двух стран даст ответы на многие вопросы, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У меня нет собственного ответа на вопрос о том, получится ли после этого контакта лидеров обеспечить устойчивый тренд на урегулирование проблем, на нормализацию наших отношений. Но российская сторона к этому стремится", - добавил высокопоставленный российский дипломат.

Он подчеркнул, что "в этом суть тех задач, которые мы пытаемся решить на этом отрезке". "И мы призываем администрацию Байдена столь же ответственно, столь же энергично, как и мы, подключиться к этой задаче", - заявил Рябков.

В Женеве в парке Ла Гранж обновляют газон и проводят садоводческие работы в преддверии саммита президентов США и России, тем временем сообщают швейцарские СМИ.

По их данным, особое внимание садоводы уделяют розарию. Они должны подготовить парк к началу следующей недели, так как именно такой им установили крайний срок.

Согласно информации местных СМИ, с четверга с 12:00 по местному времени будет запрещено парковаться на близлежащих к парку улицах.

Швейцарские СМИ уже несколько дней отмечают, что переговоры Путина и Байдена, вероятно, пройдут на вилле как раз в этом парке. Именно в этой связи, по их данным, в районе парка постепенно ужесточают меры безопасности.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева, в среду утром курс доллара опускался до минимальных отметок с июля прошлого года, курс евро тоже резко снижался. "За два последних дня курс доллара снизился примерно на 60 копеек, что во многом связано с пересмотром ожиданий по ключевой ставке. Причиной стали данные по майской инфляции, которые были опубликованы вечером понедельника - рост цен ускорился до 6,02% г/г, ощутимо превысив ожидания аналитиков. В результате участники рынка видят рост ставки на 50 б.п. уже как решенный вопрос, при этом даже публикуются мнения о возможном шаге сразу на 75 б.п. Впрочем, мы пока видим такое решение маловероятным, учитывая слова Юдаевой на ПМЭФ о том, что ЦБ рассмотрит увеличение ставки на 25 или 50 б.п. Геополитический фон остается позитивным - сегодняшние заявления Сергея Лаврова о том, что США утаивают важные сведения по крушению самолета в Донбассе в 2014 году, рынок в целом проигнорировал. При этом спрос на риск продолжает усиливаться (сегодня доходности десятилетних американских казначейских бумаг впервые с начала мая опустились ниже 1,5% годовых), что позитивно для российских активов. Рубль также поддерживают нефтяное ралли и продажа экспортной выручки для подготовки к дивидендным выплатам. Дальнейшее движение рубля будет во многом зависеть от завтрашней ценовой статистики в США и ее влияния на аппетит к риску, до этого курсы доллара и евро, вероятно, останутся на текущих уровнях с потенциалом к небольшому снижению", - говорит Пономарева.

"В качестве причин для укрепления рубля за последнее время мы рассматриваем сочетание нескольких факторов. В их числе: дальнейшее ослабление санкционных угроз и снижение геополитической премии за риск в ожидании встречи лидеров США и РФ; новые максимумы по нефти (в среду стоимость марки Brent поднималась до $72,85, что стало новым пиком с мая 2019 года); ожидания рынком ястребиных действия ЦБ в части процентной политики; конвертация валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к дивидендным выплатам", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть в среду вечером перешла к небольшому повышению после публикации недельных данных о запасах топлива в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК опустилась на 0,19% - до $72,08 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,44% - до $69,74 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,24 млн баррелей - до 474,03 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. Между тем резервы бензина выросли на 7,05 млн баррелей и составили 241,03 млн баррелей, дистиллятов - на 4,41 млн баррелей, до 137,21 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали снижения запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 1 млн баррелей и дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 июня на 74,27 копейки, до 72,0829 руб./$1, и уменьшил курс евро на 83,19 копейки, до 87,8114 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в среду на 50,46 копейки по отношению ко вторнику и составил 72,1209 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 42,93 копейки и составил 72,1445 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 932,667 млн, из которых $684,461 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 248,206 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 62,27 копейки, до 87,8841 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 37,24 копейки и составил 87,9525 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR375,792 млн, из которых EUR125,978 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR249,814 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно выросли в среду в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 26 базисных пунктов (б.п.) - до 5,15% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 9 б.п. - до 5,2% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 10 б.п. - до 5,58% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 6 б.п., составив 6,07% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 7 б.п. - до 6,24% годовых.