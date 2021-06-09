Рынок акций РФ в среду обновил максимумы вместе с нефтью, упали "Лензолото" и "Белуга"

Москва. 9 июня. Рынок акций РФ в среду обновил максимумы индексов Мосбиржи (исторический) и РТС (с апреля 2012 года) на фоне подъема фондовых площадок в США и подорожавшей нефти, хотя последняя вечером начала корректироваться после выхода неоднозначной статистики Минэнерго США о запасах. В аутсайдерах выступили акции ПАО "Белуга групп", откатившиеся в район цены прошедшего SPO, также скорректировались после ралли на дивидендных новостях акции ПАО "Лензолото".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3843,28 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1674,75 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 72,32 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,7%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,1%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%).

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи в среду дал старт запуску первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома", стоимостью свыше 1 трлн рублей.

Завод служит для выделения из газа Якутского и Иркутского центров газодобычи перед его поставкой в Китай ценных компонентов - этана, пропана, бутана - для их переработки в России. Также АГПЗ станет крупнейшим производством гелия в мире. Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Крупнее - только ГПЗ Prudhoe Bay Unit Central Gas Facility на Аляске в США. Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год.

Чистая прибыль ВТБ по РСБУ за пять месяцев 2021 года выросла в 2,2 раза в годовом выражении, составив 112 млрд рублей, сообщил журналистам главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко. В мае банк заработал 25,4 млрд рублей, что в 28 раз больше результата за май прошлого года.

"Татнефть" рассмотрит возможность выплаты дивидендов собственными акциями (механизм Dividend Reinvestment Plan - DRIP), если в России появится соответствующее законодательство и налоговые льготы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. В "Татнефти" считают, что при наличии налоговых преимуществ такой инструмент может быть привлекательным для определенного круга инвесторов.

"Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) в 2020 году прирастил извлекаемые запасы нефти по AB1C1 на 59,4 млн тонн, сообщается в годовом отчете компании. В 2020 году "Сургутнефтегаз" добыл 54,8 млн тонн нефти, таким образом, прирост запасов на 8,4% превысил добычу.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

По оценке главного стратега ИК "Атон" Александра Кудрина, Банк России на заседании 11 июня, скорее всего, повысит ставку с текущего уровня 5% годовых. В пользу этого говорят данные по инфляции за май, которые в годовом выражении превысили отметку 6%. Вероятнее всего, регулятор будет выбирать между вариантом повышения на 25 и 50 б.п. В свете опубликованных данных по инфляции стало больше шансов на второй вариант. До конца года ставка может быть повышена до 5,75% годовых. Инвесторы обратят особое внимание на тональность заявления регулятора. Вполне вероятно, что она останется жесткой, что может спровоцировать рост доходности облигаций.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон в среду подавал неоднозначные сигналы, основным риском для рынков остается инфляция. В Китае цены производителей ускорились до 9,0%, в России потребительская инфляция поднялась до 6,02% по итогам мая. В США в четверг опубликуют данные по потребительским ценам за май - есть высокая вероятность, что темпы роста инфляции будут выше, чем в апреле. В России вопрос с повышением ставки ЦБ РФ почти решенный, так как регулятор еще на предыдущем заседании говорил об отсутствии времени для маневра. С тех пор ситуация лишь ухудшилась и большинство на рынке ожидает повышения ставки на 50 базисных пунктов, а то и более. Соответственно, это рубеж, за которым депозиты начинают конкурировать с доходностью рынка.

Агрессивное повышение ставки ЦБ РФ вернет рублю привлекательность в рамках стратегии carry trade. Также можно говорить об относительно спокойном геополитическом фоне перед встречей президентов РФ и США.

В США ожидается рост потребительской инфляции в мае до 4,7% с апрельских 4,2%. Соответственно, от ЕЦБ и от ФРС на следующей неделе ждут определенной реакции. Из позитива можно отметить повышение прогноза Всемирного банка по росту мирового ВВП на 5,6% в текущем году с январской оценки 4,0%.

Нефть росла на фоне увеличения трафика в крупнейших городах и ухудшения ожиданий по восстановлению иранского экспорта. Сервис отслеживания автомобильного трафика TomTom свидетельствует о том, что в 15 крупнейших городах Европы загруженность дорог достигла максимального уровня с начала пандемии. В Минэнерго США также повысили прогноз роста потребления топлива до 1,49 млн б/с с 1,39 млн б/с в предыдущем прогнозе. По иранскому вопросу высказался госсекретарь США Энтони Блинкен, который сообщил, что возвращение к ядерной сделке еще не означает снятия других сотен санкций.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынках акций Европы проходит консолидация после худших, нежели ожидалось, данных по торговому балансу Германии в апреле. Макроэкономические данные за апрель в целом указывают на некоторую слабость крупнейшей экономики еврозоны и могут стать одним из поводов сохранения текущей политики ЕЦБ (в том числе объемов покупок облигаций) на заседании в четверг.

Нефть вечером начала корректироваться вниз. Отчет Минэнерго США показал падение запасов нефти на прошлой неделе на 5,24 млн баррелей, но запасы нефтепродуктов при этом подскочили более чем на 11 млн баррелей, что приостановило ралли на рынке. Нефтяные котировки после обновления очередных многолетних максимумов все ближе подходят к зонам краткосрочной перекупленности, что затрудняет их рост. В четверг особый интерес для рынка представляют ежемесячный отчет ОПЕК и прогнозы организации.

Ближайшими краткосрочными целями движения индексов МосБиржи и РТС остаются уровни 3850 и 1700 пунктов. На мировых фондовых биржах в среду установились умеренно оптимистичные настроения. В четверг инвесторы получат важные макроэкономические ориентиры движения в виде заседания ЕЦБ и данных по потребительским ценам в США. Сомнений в том, что инфляция в США в весенние месяцы разогналась до многолетних пиков, уже нет. Тем не менее рынки, после публикации первых высоких цифр в предыдущие недели, вернулись к оптимистичному настрою и весьма вероятно, что позитив сохранится даже после выхода инфляционных данных в четверг. Ориентир по индексу МосБиржи на следующий торговый день - 3790-3890 пунктов, считает Кожухова.

Старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич также полагает, что сохранение высоких цен на мировых товарных рынках (как в отношении металлов, так и в отношении сельскохозяйственных товаров) и ожидания их роста не дают ЦБ РФ твердых оснований рассчитывать на их скорое замедление, что будет подталкивать ключевую ставку к верхней границе нейтрального диапазона.

На финансовом рынке сформировались ожидания средней величины ключевой ставки в следующие три месяца на уровне 5,7% годовых, что в целом соответствует траектории, при которой она будет повышена до 5,5% на заседании 11 июня и до 6,0% на заседании 27 июля, либо увеличена до уровня 5,75% уже на ближайшем заседании. Рыночные ожидания на конец 2021 года соответствуют уже оценке 6,75-7% по сравнению с 6-6,25% после заседания 23 апреля, что заметно выше прогноза Банка России по ключевой ставке.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, пока нет никаких новостей с переговорного процесса США-Иран по "ядерной сделке". Ожидалось, что соглашение будет подписано в середине - конце мая, после чего с Ирана будут сняты санкции, и он сможет быстро нарастить добычу на 1-1,3 млн б/с. Но что-то в переговорах пошло не так, и теперь появление "лишней" иранской нефти откладывается.

Нефть вполне может продолжить рост и далее, в том числе кратковременно уйдя в район $75 за баррель. Выше этого уровня рост цен пока маловероятен.

В котировки рубля закладывается повышение ключевой ставки Банка России. Причем сейчас базовым вариантом является ее повышение сразу на 0,5 п.п., но не исключен и вариант повышения на 0,75 п.п. Скорее всего, регулятор повысит ставку и в июле. Причиной ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ является рост инфляции выше 6%. Но повышением ставки рост цен удастся сдержать только лишь на какое-то время. В целом инфляция носит глобальный характер: индексы цен на сырьевые ресурсы и продовольствие находятся на максимальных за последние годы уровнях, и одной лишь ставкой этот процесс не удержать. Не исключаю, что в этом году можно будет увидеть двузначный показатель официальной инфляции, считает Антонов.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%) на фоне статистики по инфляции в КНР, также нет единого вектора в Европе (индекс CAC 40 вырос на 0,2%, FTSE и DAX просели на 0,2-0,4%), но растут индикаторы в США (индексы S&P 500 и Nasdaq прибавляют 0,1-0,2%).

Потребительские цены в Китае в мае выросли на 1,3% в годовом выражении - максимальными темпами с сентября 2020 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Темпы повышения потребительских цен ускорились по сравнению с 0,9% в апреле. Эксперты в среднем прогнозировали майскую инфляцию в Китае на уровне 1,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть вечером начала корректироваться после выхода неоднозначной статистики Минэнерго США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $72,18 за баррель (-0,1% и +1% накануне), июльская цена WTI - $69,86 за баррель (-0,3% и +1,2% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 5,24 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,5-4,1 млн баррелей), однако запасы бензина выросли на 7,05 млн баррелей (ожидался рост на 1-1,2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 4,41 млн баррелей (ожидался рост на 0,4-1,8 млн).

Тем временем Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год с $62,26 до $65,19 за баррель, следует из ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA). Однако EIA снизило прогноз средней цены Brent на будущий год - до $60,49 за баррель с $60,74.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+39,6% и +29,8% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+14,5%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+8%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+5,2%), "Нижнекамскшины" (MOEX: NKSH) (+5,2%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+5,1%), ПАО "Сегежа" (MOEX: SGZH) (+3,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Лензолото" (-9,9% и -6% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-6%), ПАО "Белуга групп" (-5,9%, до 2848 рублей), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-2,6%).

Цена размещения в рамках SPO ПАО "Белуга групп" составила, как и ожидалось, 2800 руб. за акцию (нижняя граница ранее объявленного коридора 2800-3200 рублей). Всего в рамках сделки продается 12,7% акций "Белуги", продающим акционером выступает ее "дочка" Tottenwell Limited, говорится в сообщении компании.

Акционеры ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,4%) утвердили невыплату дивидендов по итогам 2020 г., сообщила компания по итогам прошедшего во вторник в заочной форме годового собрания. В 2020 году "Энел Россия" зафиксировала дивидендные выплаты на 2020-2022 годы в размере 3 млрд руб. в год. В 2020 году эта сумма была выплачена акционерам. Но в ходе Дня стратегии в феврале 2021 года менеджмент компании объявил, что выплаты будут перенесены на 2023 год.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,57 млрд рублей (из них 7,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,19 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,47 млрд рублей на акции "Норникеля").