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09 июня 2021 года 19:00

Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 10 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- ежемесячный отчет ОПЕК;

- заседание ЕЦБ (14:45 МСК) и пресс-конференция регулятора (15:30 МСК);

- индекс потребительских цен США в мае (15:30 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- возобновление ядерных переговоров Ирана с западными странами;

- операционные результаты "АЛРОСА" и "Черкизово" за май 2021г.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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