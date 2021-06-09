Цены евробондов РФ в среду продолжают расти вслед за восстановлением котировок UST и дорожающей нефтью

Москва. 9 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду продолжают расти благодаря подъему спроса на рисковые активы и восстановлению рынка американских казначейских обязательств (US Treasuries). Кроме того, поддержку рынку оказывает нефть, цены на которую находятся вблизи многомесячных максимумов.

Котировки US Treasuries, за небольшим исключением, также повышаются в среду после распродаж, вызванных статистикой по рынку труда США. Таким образом, суверенные спреды по преимуществу лишь слабо меняются к доходности базовых активов.

В центре внимания рынков на этой неделе продолжают оставаться майские данные об изменении потребительских цен в США, которые будут обнародованы в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривает ускорение инфляции в США в мае до 4,7%. В апреле потребительские цены выросли на 4,2%, максимальными темпами за 12 лет. Если цены продолжат расти, то ФРС может быть вынуждена начать сворачивать стимулирующие меры.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК увеличилась на 5,6 базисного пункта по отношению к закрытию вторника и составила 115,38% от номинала, что соответствует доходности 1,69% годовых (снижение на 2,3 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,78 базисного пункта и составила 100,84% от номинала (доходность подросла на 0,6 базисного пункта и составила 0,039% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 2,9 пункта, составив 166 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 59,4 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,16% от номинала (доходность опустилась на 3,2 базисного пункта - до 3,68% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 60,8 базисного пункта - до 128,13% от номинала (доходность снизилась на 3,6 базисного пункта, до 3,68% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 12,5 базисного пункта, до 113,92% от номинала (доходность уменьшилась на 2,5 базисного пункта и составила 1,81% годовых), а с погашением в 2023 году - на 1,6 базисного пункта, до 108,84% от номинала, что соответствует доходности 0,92% годовых (снижение на 1,1 пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 55,8 базисного пункта - до 125,21% от номинала (доходность уменьшилась на 2,9 базисного пункта - до 3,73% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 33 базисных пункта - до 111,96% от номинала, что соответствует доходности 2,13% годовых (снижение на 5,6 пункта к предыдущему дню).

"Российские суверенные еврооблигации выглядят в среду довольно уверенно, продолжая восходящую динамику предыдущего дня. Так, Россия-35 прибавляет в цене порядка 35 б.п. Позитиву способствуют как высокая нефть и снижение геополитической напряженности между РФ и Западом перед предстоящей встречей президентов России и США в Женеве, так и снижение доходностей американских государственных облигаций. Доходность 10-летних бумаг сегодня снизилась до 1,484%, преодолев отметку 1,5%. Рынок находится в ожидании завтрашних данных по американской инфляции за май. А вот статистика по рынку труда в США в конце прошлой недели немного поубавила уверенности в скором сворачивании программы помощи экономики со стороны ФРС. Это способствует снижению доходностей американских трежерис и, в том числе, тянет за собой доходности российских евробондов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов.