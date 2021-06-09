"Уралсиб" ожидает дальнейшего улучшения ситуации в российской экономике

Аналитики "Уралсиба" ожидают дальнейшего улучшения ситуации в российской экономике, полагая, что в 2021г российский ВВП увеличится на 4,2%, говорится в обзоре корпорации.

"Мы полагаем, что наблюдаемая в последнее время динамика ключевых индикаторов говорит о продолжении восстановительного роста, в том числе за счет усилий государства по реализации приоритетных национальных проектов, а также осуществлению мер поддержки населения и бизнеса. Мы ожидаем, что объемы в добывающем секторе продолжат восстанавливаться благодаря постепенному снятию ограничений в рамках сделки ОПЕК+. В свою очередь, рост добычи полезных ископаемых окажет ощутимую поддержку транспортной отрасли. Мы также ждем сохранения позитивных тенденций в обрабатывающей промышленности и строительстве на фоне восстановления инвестиционной активности", - пишут эксперты "Уралсиба".

По их мнению, основным фактором роста здесь будут оставаться государственные инвестиции на фоне достаточно слабой динамики инвестиций частного бизнеса. Аналитики корпорации ожидают, что в текущем году промпроизводство увеличится на 5,5%, инвестиции в основной капитал - также на 5,5%.

"Согласно нашим оценкам, в 2022г темпы роста промпроизводства снизятся до 3,4% на фоне роста загрузки мощностей, а темпы роста инвестиций ускорятся до 5,7% за счет существенного улучшения инвестиционной активности частного бизнеса, - прогнозируют стратеги "Уралсиба". - Мы полагаем, что, несмотря на наблюдающееся в настоящее время падение реальных располагаемых доходов населения, восстановительный рост в секторе услуг будет продолжаться. Однако вялая динамика доходов (мы ожидаем снижения на 0,7% по итогам текущего года) будет по-прежнему оказывать сдерживающее влияние на темпы роста розничной торговли".

Тем не менее торговля получит внушительную поддержку за счет роста кредитования, дальнейшего снижения сбережений из предосторожности, а также благодаря сохраняющимся существенным ограничениям на зарубежные поездки населения, считают эксперты. Последнее, как и в прошлом году, будет способствовать усилению потребительской активности граждан внутри страны.

"Мы ожидаем, что в этом году оборот розничной торговли вырастет на 6,3%, а в следующем снизится до 5,5% в результате частичного исчерпания указанных выше факторов. При этом, согласно нашим прогнозам, в 2022г снижение реальных располагаемых доходов населения составит только 0,2%, что окажет лишь незначительное негативное влияние на торговый оборот. В целом мы полагаем, что в 2021г российский ВВП увеличится на 4,2%, а в следующем году - на 3%", - резюмируют аналитики корпорации.

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