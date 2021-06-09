Рубль днем повышается к доллару и евро в ожидании решения ЦБ РФ по ставке и благодаря дорожающей нефти

Москва. 9 июня. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке и благодаря дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 72,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 72 руб./$1 впервые с 28 июля 2020 года. Евро стоил 87,9 руб./EUR1, подешевев на 13,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,49 копейки - до 79,21 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 июня на 74,27 копейки, до 72,0829 руб./$1, и уменьшил курс евро на 83,19 копейки, до 87,8114 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и благодаря дорожающей нефти. Очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике пройдет 11 июня. Регулятор будет рассматривать варианты повышения ставки на 25 или 50 б.п., вероятность сохранения ставки меньше, сообщила на прошлой неделе первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Выход годовой инфляции в России за пределы 6% увеличивает вероятность выбора Банком России более широкого шага повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу, считают опрошенные "Интерфаксом" аналитики.

Инфляция в РФ в мае 2021 года ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле, сообщил в понедельник Росстат. В годовом выражении инфляция повысилась до 6,02% с 5,53% на конец апреля и 5,79% на конец марта (это был максимум с ноября 2016 года). Майская инфляция превысила ожидания аналитиков: консенсус-прогноз по итогам опроса "Интерфакса" равнялся 0,6%.

Заседание совета директоров по ключевой ставке 11 июня не будет опорным. За ним последует опорное заседание 23 июля. Банк России в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%.

В центре внимания инвесторов на этой неделе также данные о темпах инфляции в США в мае, публикация которых состоится в четверг. Экономисты прогнозируют, что рост потребительских цен в стране в прошлом месяце ускорился до 4,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Dow Jones. В апреле потребительские цены выросли на 4,2% - максимальными темпами с 2008 года.

Федеральная резервная система США ранее заявляла, что инфляционное давление является временным, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией.

В четверг также ожидается оглашение итогов июньского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Экономисты прогнозируют, что руководство ЕЦБ повысит прогнозы инфляции в еврозоне на текущий год и сохранит масштабные стимулирующие меры.

В следующую среду, 16 июня, в Женеве должна состояться встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Это будет их первая очная встреча с того момента, как Байден стал главой Белого дома. Ранее не этой неделе советник Байдена по нацбезопасности Джейкоб Салливан сообщил, что пока стороны не согласовали формат переговоров. По его словам, пока неясно, проведут ли президенты США и РФ совместную пресс-конференцию.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду после того, как данные Американского института нефти (API) показали снижение нефтяных запасов в США на прошлой неделе (-2,1 млн баррелей).

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду поднялась на 0,61% - до $72,66 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,51% - до $70,41 за баррель.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будет опубликован в среду в 17:30 МСК.

"Рубль поддерживает усилившийся спрос на риск и продолжающееся ралли на нефтяном рынке. При этом дополнительная поддержка могла быть связана с продажей валюты фирмами-экспортерами для дальнейшей выплаты дивидендов в рублях, а также с тем, что некоторые участники рынка отыгрывали увеличение вероятности повышения ключевой ставки сразу на 50 б.п. после публикации ценовой статистики за май. На этом фоне можно утверждать, что итоги пятничного заседания ЦБ РФ не должны значительно повлиять на курс рубля - более сильное повышение ставки уже во многом учтено в курсе. Таким образом, ключевым событием для рубля на этой неделе станет публикация майского ИПЦ в США (четверг 15:30 МСК), которая повлияет на спрос на риск и, соответственно, на российские активы", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль во вторник с солидным отрывом опередил другие ЕМ валюты, и сегодня эта тенденция сохраняются. Психологическую поддержку оказывает высокая нефть и подросшие ожидания по ставкам в рублях, что обеспечивает спекулянтам крайне привлекательные условия для керри-трейда на фоне минимальной с начала 2020 волатильности курса. На рынке присутствуют активные продажи от экспортеров, которые готовятся к дивидендным выплатам и аккумулируют рубли. Сдержать эти потоки пока некому и нечему. Также рынок ждет встречи Путина и Байдена, что способно поддерживать спрос на рубль со стороны нерезидентов. В таких условиях рубль может продолжить свое укрепление, особенно, учитывая близкие к максимам 2018 года котировки нефти в рублях", - говорит директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно выросли в среду в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 26 базисных пунктов (б.п.) - до 5,15% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 9 б.п. - до 5,2% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 10 б.п. - до 5,58% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 6 б.п., составив 6,07% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 7 б.п. - до 6,24% годовых.