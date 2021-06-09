"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amgen с целью $254,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 4 -8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,78%, стоп-приказ: $227, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль Amgen по GAAP за 3 месяца 2021 года составила $1,646 млрд. Выручка сократилась на 4,2% (до $5,901 млрд против $6,161 млрд годом ранее). Не слишком впечатляющая отчетность будет компенсирована получением одобрения FDA для препарата Lumakras, отмечают эксперты инвесткомпании.

Также Amgen заключила соглашение с Kyowa Kirin о совместной разработке и коммерциализации для лечения атопического дерматита и других аутоиммунных заболеваний.

"С технической точки зрения, котировки акций компании расположены вблизи уровня поддержки в районе $230. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 14% и выставлении стоп-заявки на уровне $227 риск на портфель составит 0,56%", - указывают аналитики "Финама".

Amgen - американская транснациональная биофармацевтическая компания, является одной из крупнейших в мире независимых биотехнологических компаний.

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