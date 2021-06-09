Акции Alibaba привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу - "Фридом Финанс"

Акции Alibaba Group Holding Ltd. привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу с прогнозной ценой $290 за штуку на горизонте 12 месяцев, считают аналитики "Фридом Финанс".

"Мы видим продолжение давления на акции компании в течение второго и третьего кварталов текущего года в связи с сохраняющейся неопределенностью касательно давления китайских регуляторов. Однако в долгосрочной перспективе бумаги стали крайне привлекательными после затянувшейся коррекции, и мы видим потенциал роста 35% на горизонте 12 месяцев с целевой ценой в $290 за акцию", - говорится в комментарии экспертов.

Аналитики инвесткомпании позитивно оценивают новые инвестиционные инициативы Alibaba (облачное подразделение компании сообщило о намерениях выделить $1 млрд на поддержку стартапов в Азиатско-Тихоокеанском регионе) и считают, что это позволит компании диверсифицировать выручку, а привлечение новых сотрудников является необходимым для конкуренции с другими крупными провайдерами облачных решений. Объемы инвестиций являются приемлемыми, учитывая наличие более $70 млрд наличных средств и краткосрочных инвестиций на балансе компании, отмечают в "Фридом Финанс".

Также Alibaba имеет достаточно высокий показатель cash ratio (1,4). Текущий коэффициент долгосрочного долга к EBITDA составляет 0,78, а форвардный показатель равен 3,11, что указывает на увеличение долговой нагрузки, однако является приемлемым для компании такого размера, считают в инвесткомпании.

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