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Главная / Мнения аналитиков / Банк России, скорее всего, повысит ставку до 5,5% в пятницу - Банк "Открытие"
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09 июня 2021 года 15:52
Банк России, скорее всего, повысит ставку до 5,5% в пятницу - Банк "Открытие"
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 5,5% по итогам заседания 11 июня, говорится в комментарии старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича. "На финансовом рынке сформировались ожидания средней величины ключевой ставки ЦБ РФ в следующие три месяца на уровне 5,7%, что в целом соответствует траектории, при которой она будет повышена до 5,5% на заседании 11 июня и до 6,0% на заседании 27 июля либо увеличена до уровня 5,75% уже на ближайшем заседании. Рыночные ожидания на конец 2021 года соответствуют уже оценке 6,75-7% по сравнению с 6-6,25% после заседания 23 апреля, что заметно выше прогноза Банка России по ключевой ставке. Форвардные долгосрочные ставки изменились незначительно - с 7,1 до 7,2%", - отмечает Петроневич. Дальнейший рост ключевой ставки, указывает эксперт, приведет к снижению спреда между долгосрочными и краткосрочными ставками, за которым последует опережающий рост коротких ставок привлечения средств по сравнению с кредитными ставками. Кроме того, это негативно скажется на чистой процентной марже банковского бизнеса и будет способствовать ужесточению конкуренции за крупный бизнес долгового рынка и классического кредитования не в пользу последнего, отмечает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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