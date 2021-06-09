"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Applied Materials с прогнозной ценой $133,5

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Applied Materials с прогнозной ценой $133,5 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Позитивно оцениваем квартальные результаты Applied Materials: компания продолжает демонстрировать ускорение роста продаж, сильные отраслевые позиции, улучшение маржинальности операций. Мы улучшили прогноз роста на ближайшие два года, но сохранили оценки маржинальности. Повышаем целевую цену до $133,5 за акцию, рекомендация - "держать", - отмечает старший аналитик Михаил Степанян.

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