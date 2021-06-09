Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют краткосрочной импульс к росту - "Велес Капитал"

Российские фондовые индексы сохраняют краткосрочной импульс к росту, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду пытались продолжить повышение, а долларовый индикатор достиг очередного пика с апреля 2012 года (1670 пунктов) благодаря крепкому рублю. Направление движения до конца торгового дня будут задавать настроения на нефтяном и американском рынках. В целом российские активы сохраняют краткосрочной импульс к росту", - отмечает эксперт в своем комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.