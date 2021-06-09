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09 июня 2021 года 14:00

Рынок акций РФ днем притормозил рост вместе с нефтью, "Белуга" упала до уровня SPO

Москва. 9 июня. Рынок акций РФ днем в среду притормозил рост вместе с нефтью и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании свежей статистики по инфляции в США; в аутсайдерах остаются акции ПАО "Белуга групп", откатившиеся до уровня цены прошедшего SPO, также выпускают пар после ралли на дивидендных новостях акции ПАО "Лензолото".

К 13:30 МСК индекс Мосбиржи составил 3809,06 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1662,37 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 3,3%.

Доллар просел до 72,18 рубля (-0,12 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,2%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,3%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Чистая прибыль ВТБ по РСБУ за пять месяцев 2021 года выросла в 2,2 раза в годовом выражении, составив 112 млрд рублей, сообщил журналистам главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко. В мае банк заработал 25,4 млрд рублей, что в 28 раз больше результата за май прошлого года.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,3% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,4% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

"Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) в 2020 году прирастил извлекаемые запасы нефти по AB1C1 на 59,4 млн тонн, сообщается в годовом отчете компании. В 2020 году "Сургутнефтегаз" добыл 54,8 млн тонн нефти, таким образом, прирост запасов на 8,4% превысил добычу.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), представители Федрезева США ушли на "неделю тишины" перед заседанием 16 июня. В то же время из США поступают сообщения, что Джо Байден отказался от дальнейших переговоров с республиканцами по инфраструктурным вложениям. В результате перспективы принятия законопроекта вновь под вопросом, и теперь особого внимания заслуживают новости о планах по использованию инструмента "бюджетного примирения" для одобрения предлагаемых инвестиций - это позволит принять законопроект большинством демократической партии, в связи с чем размер вложений может быть более существенным.

Госсекретарь США накануне заявил, что значительная часть ограничений против Ирана останется в силе даже при заключении ядерной сделки. Такие заявления умеренно поддержали позитив на рынке, но пока неизвестно, идет ли речь о санкциях на поставки иранской нефти. Более вероятным исходом видится возврат иранских поставок на рынок, что негативно скажется на котировках, но, учитывая превалирующий на рынке позитив, фьючерсы Brent могут остаться на уровнях выше $70 за баррель даже при таком развитии событий.

Поддержку рублю оказывает усилившийся спрос на риск и продолжающееся ралли на нефтяном рынке. При этом дополнительная поддержка могла быть связана с продажей валюты фирмами-экспортерами для дальнейшей выплаты дивидендов в рублях, а также с тем, что некоторые участники рынка отыгрывали увеличение вероятности повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 50 б.п. после публикации ценовой статистики за май. На этом фоне можно утверждать, что итоги пятничного заседания ЦБ РФ не должны значительно повлиять на курс рубля - более сильное повышение ставки уже во многом учтено в курсе. Таким образом, ключевым событием для рубля на этой неделе станет публикация майского ИПЦ в США (четверг 15:30 МСК), которая повлияет на спрос на риск и, соответственно, на российские активы, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, взлетевшая нефть придала силы фондовым "быкам", хотя укрепление рубля сдерживает рост бумаг экспортеров. Нефть Brent не решилась попробовать на прочность поддержку $70 за баррель и в среду обновляет многомесячные рекорды на фоне небольшого снижения прогноза Минэнерго США по уровню добычи в 2022 году. В среднем планируется производить 11,79 млн б/с против текущих чуть менее 11 млн б/с. Таким образом, сильного роста добычи ждать не следует, и усилия ОПЕК+ по поддержанию мирового баланса спроса и предложения на нефть не будут похоронены.

Кроме того, нет никаких новостей с переговорного процесса США-Иран по "ядерной сделке". Ожидалось, что соглашение будет подписано в середине - конце мая, после чего с Ирана будут сняты санкции, и он сможет быстро нарастить добычу на 1-1,3 млн б/с. Но что-то в переговорах пошло не так, и теперь появление "лишней" иранской нефти откладывается.

Нефть вполне может продолжить рост и далее, в том числе кратковременно уйдя в район $75 за баррель. Выше этого уровня рост цен пока маловероятен.

В котировки рубля закладывается повышение ключевой ставки Банка России. Причем сейчас базовым вариантом является ее повышение сразу на 0,5 п.п., но не исключен и вариант повышения на 0,75 п.п. Скорее всего, регулятор повысит ставку и в июле. Причиной ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ является рост инфляции выше 6%. Но повышением ставки рост цен удастся сдержать только лишь на какое-то время. В целом инфляция носит глобальный характер: индексы цен на сырьевые ресурсы и продовольствие находятся на максимальных за последние годы уровнях, и одной лишь ставкой этот процесс не удержать. Не исключаю, что в этом году можно будет увидеть двузначный показатель официальной инфляции, считает Антонов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, цены на нефть выросли на фоне сохранения уверенности в сильном спросе в летний период. Также поддержку позитивному сантименту оказывали сомнения в том, что США и Иран близки к заключению ядерной сделки.

EIA ожидает сохранения цен на Brent в районе $68 за баррель в III квартале и повысил прогноз по среднегодовой цене в 2021 году с $62,3 до $65,2 за баррель. В 2022 году ожидается в среднем $60 за баррель.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что даже в случае возвращения США и Ирана к ядерной сделке "сотни санкций" в отношении исламской республики останутся в силе. Это заявление дало повод для сомнений в успешном ходе переговоров между странами. Между тем, вероятность снятия санкций именно в отношении нефтегазового экспорта остается наиболее вероятным сценарием, и во II полугодии возможен дальнейший рост иранской добычи.

Очередной раунд переговоров между США и Ираном состоится в четверг, что может охладить ралли нефти в случае достижения каких-либо конкретных договоренностей, считает Галактионов.

Индексы акций в США во вторник изменились на 0,02-0,3%, днем ранее динамика индексов также оказалась смешанной. Основное внимание инвесторов на этой неделе приковано к данным об изменении потребительских цен в США в мае. Превысивший ожидания уровень инфляции в апреле оказал давление на рынки в прошлом месяце.

Количество открытых вакансий в США в апреле выросло на 1 млн и составило 9,286 млн, сообщается в отчете министерства труда (JOLTS). Это максимальный уровень с момента начала ведения расчетов в декабре 2000 года. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 8,3 млн.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%) на фоне статистики по инфляции в КНР, проседает Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,04-0,6%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне закрытия вторника).

Потребительские цены в Китае в мае выросли на 1,3% в годовом выражении - максимальными темпами с сентября 2020 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Темпы повышения потребительских цен ускорились по сравнению с 0,9% в апреле. Эксперты в среднем прогнозировали майскую инфляцию в Китае на уровне 1,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть днем в среду приостановила рост, спровоцированный ранее данными Американского института нефти (API) о снижении нефтяных запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $0,55 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $72,35 за баррель (+0,2% и +1% накануне), июльская цена WTI - $70,17 за баррель (+0,2% и +1,2% во вторник).

API накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июня, сократились на 2,1 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что выходящие в среду в 17:30 МСК данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Тем временем Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год с $62,26 до $65,19 за баррель, следует из ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA). Однако EIA снизило прогноз средней цены Brent на будущий год - до $60,49 за баррель с $60,74.

По данным S&P Global Platts, добыча стран ОПЕК+ в мае выросла на 430 тыс. б/с, сделка по сокращению добычи была исполнена на 111,45% по сравнению со 111,16% в апреле.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+4,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+,7%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+3,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,4% "префы"), "Сегежа" (MOEX: SGZH) (+2,1%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2%).

Подешевели бумаги ПАО "Лензолото" (-8,9% и -6,2% "префы"), ПАО "Белуга групп" (-7,4%, до 2804 рубля), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-3,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,2%).

Цена размещения в рамках SPO ПАО "Белуга групп" составила, как и ожидалось, 2800 руб. за акцию (нижняя граница ранее объявленного коридора 2800-3200 рублей). Всего в рамках сделки продается 12,7% акций "Белуги", продающим акционером выступает ее "дочка" Tottenwell Limited, говорится в сообщении компании.

Акционеры ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,7%) утвердили невыплату дивидендов по итогам 2020 г., сообщила компания по итогам прошедшего во вторник в заочной форме годового собрания. В 2020 году "Энел Россия" зафиксировала дивидендные выплаты на 2020-2022 годы в размере 3 млрд руб. в год. В 2020 году эта сумма была выплачена акционерам. Но в ходе Дня стратегии в феврале 2021 года менеджмент компании объявил, что выплаты будут перенесены на 2023 год.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 28,24 млрд рублей (из них 2,84 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,48 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,22 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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