Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4200-4250п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4200-4250 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Торговая сессия накануне завершилась без значительных изменений. Индикатор RSI продолжает указывать на относительную силу "быков", а MACD остается на положительной территории. В краткосрочной перспективе можно ожидать обновление исторического максимума и восходящее движение к уровню 4250 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

На взгляд эксперта, мировые фондовые площадки в среду демонстрируют смешанную динамику. Переговоры по инфраструктурному пакету зашли в тупик после того, как сенатор Капито не предоставила контрпредложения от республиканской партии на переговорах с Джо Байденом во вторник. Лидер сенатского большинства Шумер заявил, что демократы по-прежнему рассматривают вариант бюджетного примирения наряду с двухпартийными переговорами. При этом отмечается, что демократы не намерены жертвовать размером и элементами законопроекта. Однако путь бюджетного примирения может встретить сопротивление сенатора Манчина, который, являясь представителем демократов, выступает при этом за двухпартийное решение, подчеркивает аналитик "Фридом Финанс".

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