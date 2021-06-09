ЦБ РФ к концу года может поднять ставку до 6% - "Уралсиб"

ЦБ РФ к концу года может поднять ставку до 6% и достаточно долго удерживать ее на этом уровне, полагают эксперты "Уралсиба".

"Действия ЦБ в последнее время продемонстрировали, что регулятор полностью сконцентрирован на достижении цели по инфляции в 4% в следующем году и готов для этого идти на жесткие меры. Состояние реального сектора сейчас на втором плане, ЦБ видит признаки перегрева, в этих условиях повышение ключевой ставки не может значимо сказаться на перспективах экономического роста. Одним из основных проинфляционных факторов регулятор считает как раз более быстрое восстановление спроса по сравнению с предложением. Также ЦБ обеспокоен ростом инфляционных ожиданий, который чреват закреплением инфляции на повышенных уровнях. Все это означает, что цикл повышения ключевой ставки далек от завершения", - отмечают аналитики корпорации.

Ускорение инфляции в последние месяцы привело к тому, что ключевая ставка стала отрицательной в реальном выражении. По мнению экспертов, такая ситуация в условиях инфляционного таргетирования крайне нежелательна. ЦБ в ответ на ускорение инфляции уточнил позицию в отношении нейтрального уровня ключевой ставки; помимо номинального диапазона (5-6% при инфляции в 4%), регулятор принимает во внимание и реальный диапазон, 1-2%, так что значимое ускорение инфляции привело к сдвигу вверх оценки нейтрального диапазона в номинальном выражении.

"Нынешний уровень ключевой ставки - 5% - соответствует мягкой денежно-кредитной политике, для достижения же цели по инфляции необходим переход как минимум к нейтральной ДКП, а возможно, и временный возврат к умеренно жесткой. Мы полагаем, что ЦБ будет стремиться на горизонте в несколько месяцев как минимум вернуть реальную ключевую ставку на положительную территорию, в результате к концу года ставка может достичь отметки в 6% и будет оставаться на этом уровне достаточно долго. Только после возврата и закрепления инфляции вблизи долгосрочного ориентира можно рассчитывать на некоторое смягчение политики ЦБ. По нашему мнению, постепенное снижение ключевой ставки едва ли начнется ранее 2К2022", - заключают эксперты "Уралсиба".

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