Средний курс доллара в 2021г, скорее всего, составит 74,7 руб./$1 - "Уралсиб"

Средний курс доллара в 2021г составит 74,7 руб./$1, а в 2022г, скорее всего, вырастет до 82 руб./$1, отмечается в аналитическом материале корпорации "Уралсиб".

Аналитики корпорации полагают, что, несмотря на наблюдающееся в последнее время определенное смягчение антироссийской риторики, риски усиления санкционного давления на нашу страну по-прежнему велики. Таким образом, в среднесрочной перспективе спрос на российские активы со стороны иностранных инвесторов будет оставаться заметно ниже своего потенциального уровня, обусловленного благоприятной внешней конъюнктурой и хорошими фундаментальными показателями экономики нашей страны.

Другой существенный риск для курса рубля, про мнению экспертов, в том, что ФРС относительно скоро может приступить к обсуждению планов по сокращению программы выкупа активов. Несмотря на многочисленные заверения представителей регулятора, что американская экономика все еще далека от целей полной занятости и ценовой стабильности, а наблюдаемый рост инфляции обусловлен разовыми факторами, многие инвесторы полагают, что Федрезерв может начать дискуссию об ужесточении денежно-кредитной политики уже в текущем году. Более того, некоторые члены управляющего совета ФРС тоже допускают такую возможность. Пока они в меньшинстве, но, с точки зрения аналитиков "Уралсиба", баланс сил может быстро измениться, если статистические данные продолжат говорить о восстановлении рынка труда и росте инфляционного давления в Соединенных Штатах.

Стратеги корпорации полагают, что начало дискуссии о сокращении программы монетарной поддержки экономики приведет к заметному росту курса доллара к основным валютам. Так, учитывая сохранение мягкой денежно-кредитной политики в странах Старого Света в течение существенно более продолжительного времени, мы ожидаем, что в следующем году средний курс евро снизится до 1,16 долл., а в 2023г - до 1,1 долл.

"Кроме того, дискуссия об ужесточении денежно-кредитной политики в США может спровоцировать снижение цен на традиционные товары российского экспорта. На фоне недавнего значительного роста цен на отдельные товары (включая промышленные металлы, топливно-энергетические товары, продовольствие и ряд других), коррекция на сырьевых рынках может быть весьма существенной. В этой ситуации, как мы полагаем, рубль получит поддержку в рамках бюджетного правила. Однако бюджетное правило не сможет противостоять падению курса российской валюты, вызванному усилением оттока капитала из РФ в результате роста волатильности на зарубежных торговых площадках. Таким образом, мы ожидаем, что в 2021г средний курс доллара составит 74,7 руб./$1, а в 2022г - вырастет до 82 руб./$1", - прогнозируют эксперты "Уралсиба".

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