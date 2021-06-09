Покупка "Экопэт" снижает вероятность роста дивидендов "Татнефти" - ВТБ Капитал

Приобретение "Татнефтью" ГК "Экопэт" снижает вероятность увеличения ее дивидендных выплат и может негативно отразиться на свободном денежном потоке компании, полагают аналитики "ВТБ Капитала".

Как сообщалось, "Татнефть" выиграла торги по покупке крупнейшего в РФ производителя полиэтилентерефталата - ГК "Экопэт" (Калининград), продавцом которого выступил банк "Траст". "Татнефть" приобрела "Экопэт" за 6,45 млрд рублей при начальной цене 3,75 млрд рублей.

"Покупка актива, осуществленная в рамках стратегии "Татнефти" по развитию нефтегазохимического направления, несет в себе риск повышения капзатрат компании за 2021 год. Напомним, что инвестпрограмма "Татнефти" на текущий год составляет 110,9 млрд рублей, из которых 4,8 млрд рублей планируется вложить в нефтехимическое производство и 16,4 млрд рублей - в связанный бизнес по производству шин. На наш взгляд, данное приобретение уменьшает вероятность более высоких дивидендов и негативно отразится на свободном денежном потоке компании. Дивидендная политика "Татнефти" предусматривает распределение в форме дивидендов не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО (большее из двух значений), при этом учитывается и свободный денежный поток. Исторически компания направляла на выплату дивидендов весь свободный денежный поток, но в последнее время коэффициент дивидендных выплат ограничивался 50% чистой прибыли по МСФО. Мы полагаем, что "Татнефть" продолжит следовать положениям дивидендной политики, однако на значительные дивиденды за 2021 год рассчитывать, скорее всего, не приходится. По нашим оценкам, дивиденды за этот год составят 32 рубля на акцию, что предполагает годовую дивидендную доходность обыкновенных и привилегированных акций в 6,2% и 6,5% соответственно", - пишут эксперты инвестбанка.

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