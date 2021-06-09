"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупать GDR Etalon Group c целью 145 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Компания привлекла $150 млн в рамках SPO на покупку проектов. На рассмотрении проекты общей реализуемой площадью 3,5 млн кв. м, из них для покупки в 2021г - до 1 млн кв. м.

- Продление программы льготной ипотеки и расширение семейной ипотеки поддержат спрос на недвижимость.

- Дивдоходность - 9,8%. Минимальный гарантированный дивиденд - 12 руб. /GDR при сохранении долговой нагрузки.

- Дисконт 76% к стоимости чистых активов. GDR Etalon Group торгуются по мультипликатору 0,24 P/NAV, что является самым низким значением среди компаний - аналогов.

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