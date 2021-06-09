Вероятность роста цены меди до исторических максимумов весьма высока - Банк "Открытие"

Вероятность роста цены меди до исторических максимумов весьма высока, считает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

Драйвером для действий спекулятивных участников рынка меди на текущей неделе, по мнению эксперта, послужат данные об инфляции в США за май 2021г, которые будут определять монетарную политику ФРС США. То же происходило на прошлой неделе, когда котировки меди находились под давлением прогнозов данных по рынку труда в США. Сильные данные могли стать сигналом к ужесточению монетарной политики ФРС США. В этих условиях сырьевые активы снизились в ответ на публикацию 3 июня 2021г данных по новым рабочим местам от ADP, оказавшихся на 50% лучше ожиданий. Цены оставались подавленными вплоть до публикации официальных данных по рынку труда 4 июня 2021г, которые оказались хуже прогнозов, и тем самым смогли придать ценам сырьевых активов импульс для восстановления потерянных позиций.

"Вероятность продолжения роста котировок меди до уровней, близких к историческим максимуму ($10 734/т), остается высокой. Это происходит на фоне высокой спекулятивной активности. При этом преодолеть исторический максимум будет сложно из-за слабых данных по импорту меди в Китай и высокой производственной активности медеплавильных заводов", - прогнозирует Каримов.

По данным таможни Китая импорт необработанной меди в страну в мае 2021г снизился на 8% м/м до 445,7 тыс. т. Ранее на низкий уровень закупок в мае указывало снижение премии на складах в порту Yangshan, что продолжилось в июне 2021г - это может сигнализировать о дальнейшем сокращении импорта в Китай. 4 июня 2021г премия достигла своего исторического минимума в $28/т, снизившись в 2 раза с начала 2021г, констатирует эксперт "Открытие Research" .

"Спекулятивное влияние на цену меди оказывают новости из Чили от BHP Group о забастовках сотрудников. Компания сообщила, что забастовка профсоюза "удаленных работников" не скажется на добыче рудников Escondida и Spence. Однако риски ограничения предложения для спекулятивных участников рынка выросли после объявления еще одним профсоюзом рудника Escondida о требовании пересмотреть условия трудового контракта", - указывает Каримов.

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