Улучшение конъюнктуры на рынке ОФЗ возможно после заседания ЦБ РФ в пятницу - "Локо-Инвест"

Значимое улучшение конъюнктуры на рынке госбумаг возможно после заседания Банка России в пятницу, 11 июня, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Кривая ОФЗ во вторник полностью проигнорировала весь оптимизм на рынке базовых ставок и других ЕМ площадках, прибавив 6-11 б.п. Причина - ожидания более значительного ужесточения политики со стороны ЦБ и предстоящие аукционы в преддверии активации американских санкций на первичный госдолг. Минфин в таких условиях предложит в среду остаток (около 77 млрд руб.) в 10-летней классике и почти 21 млрд руб. в 10-летнем инфляционном линкере. В первом случае вполне допускаем готовность предоставить премию, чтобы разместить максимально возможный объем. Спрос на линкер, видимо, также найдется, принимая во внимание последние показатели динамики цен и высокий ажиотаж вокруг инфляционной темы. До пятничного заседания ЦБ и его комментариев вряд ли стоит рассчитывать на какое-либо значимое улучшение конъюнктуры на рынке классических ОФЗ", - пишет в своем комментарии эксперт инвесткомпании.

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