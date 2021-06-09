Рубль может продолжить укрепление на торгах в среду - "Локо-Инвест"

Рубль может продолжить свое укрепление к основным мировым валютам на торгах в среду, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Поддержку рублю оказывают высокая цена на нефть и подросшие ожидания по ставкам в рублях, что обеспечивает спекулянтам крайне привлекательные условия для carry trade на фоне минимальной с начала 2020 волатильности курса. На рынке присутствуют активные продажи от экспортеров, которые готовятся к дивидендным выплатам и аккумулируют рубли. Сдержать эти потоки пока некому и нечему. Также рынок ждет встречи Путина и Байдена, что способно поддерживать спрос на рубль со стороны нерезидентов. В таких условиях рубль может продолжить свое укрепление, особенно учитывая близкие к максимам 2018 года котировки нефти в рублях", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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