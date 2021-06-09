Цена нефти сохраняет шансы на рост до $75/барр. - BCS Express

Цена нефти сохраняет шансы на рост до $75 за баррель Brent, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы Brent по итогам сессии вторника закрепились выше $72/барр. и в среду с утра продолжают рост. Сентимент остается позитивным, что может поддерживать дальнейший рост с возможной целью в районе $75/барр. В четверг запланирован очередной раунд переговоров между США и Ираном, который может охладить ралли в случае достижения каких-либо конкретных договоренностей", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

"Цены на нефть во вторник выросли на фоне сохранения уверенности в сильном спросе в летний период. Поддержку оказывали и сомнения в том, что США и Иран близки к заключению ядерной сделки. Во вторник Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) опубликовало очередной ежемесячный прогноз по рынку нефти. Прогноз по спросу остался на уровне 97,7 млн б/с (+5,4 млн б/с к 2020 г.). Специалисты EIA считают, что рост добычи во II половине 2021г замедлит снижение мировых запасов, но рынок останется сбалансированным", - напоминает Галактионов.

Прогноз по добыче нефти в США был повышен на 60 000 б/с, до 11,08 млн б/с, причем в IV квартале 2021г добыча может составить уже 11,38 млн б/с, указывает эксперт. EIA полагает, что оптимистичные прогнозы по ценам позволят американским нефтяникам пробурить достаточно скважин, чтобы добыча в 2022г выросла до 11,8 млн б/с. EIA ожидает сохранения цен на Brent в районе $68/барр. в III квартале и повышает прогноз по среднегодовой цене в 2021г с $62,3 до $65,2 за баррель.

Аналитик BCS Express также обращает внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что даже в случае возвращения США и Ирана к ядерной сделке, "сотни санкций" в отношении Исламской республики останутся в силе. Это заявление дало повод для сомнений в успешном ходе переговоров между странами. Между тем вероятность снятия санкций именно в отношении нефтегазового экспорта остается наиболее вероятным сценарием, и во II половине 2021г мы можем увидеть дальнейший рост иранской добычи, считает Галактионов.

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