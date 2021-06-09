Идея дня: пора сокращать позиции в потребительском секторе США - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам пора сокращать позиции в потребительском секторе США, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Инвесторы понимают, что приближающееся окончание пандемийных выплат в США может привести к снижению потребительских расходов и экономической активности уже осенью. Расширенные пособия по безработице в размере до $300 в неделю истекают 6 сентября. По нашим оценкам, это сократит в бюджетные выплаты домохозяйствам на $150-200 млрд в год. Мораторий на выплаты по студенческим кредитам истекает 1 октября. В конце сентября истекает мораторий на выселение. Это означает, что арендаторам придется возобновить платежи. В совокупности эти меры могут представлять собой в годовом исчислении изъятие у домохозяйств около 1,5% ВВП. С 3К21 акции компаний потребительского сектора были в числе наших фаворитов, но теперь мы проявляем большую осторожность и начинаем сокращать позиции в них", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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