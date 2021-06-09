Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Яндекс" и макростатистика:

- "Яндекс" проведет телефонную конференцию, посвященную вопросам ESG (18:00 МСК);

- В России выйдет еженедельная статистика по инфляции;

- В ряде стран Европы ожидается публикация данных по внешней торговле;

- В США выйдут данные по оптовым запасам и заявкам на ипотеку, а также сводки Управления энергетической информации по складским запасам углеводородов.

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