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09 июня 2021 года 09:46

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут попытаться стабилизироваться

Москва. 9 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду попытаются стабилизироваться после снижения предыдущих дней, давление продавцов может ослабнуть на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры, хотя негативным фактором остается ожидаемое повышение ставки ЦБ РФ на заседании в ближайшую пятницу, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Индексы акций в США во вторник изменились на 0,02-0,3%, днем ранее динамика индексов также оказалась смешанной. Основное внимание инвесторов на этой неделе приковано к данным об изменении потребительских цен в США в мае. Превысивший ожидания уровень инфляции в апреле оказал давление на рынки в прошлом месяце, поскольку возросли опасения по поводу раннего сворачивания стимулирующих мер Федрезерва.

Количество открытых вакансий в США в апреле выросло на 1 млн и составило 9,286 млн, сообщается в отчете министерства труда (JOLTS). Это максимальный уровень с момента начала ведения расчетов в декабре 2000 года. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 8,3 млн.

В среду в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%) на фоне статистики об ускорении инфляции в КНР, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне закрытия вторника).

Потребительские цены в Китае в мае выросли на 1,3% в годовом выражении - максимальными темпами с сентября 2020 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Темпы повышения потребительских цен ускорились по сравнению с 0,9% в апреле. Эксперты в среднем прогнозировали майскую инфляцию в Китае на уровне 1,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть утром в среду продолжает подъем после того, как данные Американского института нефти (API) показали снижение нефтяных запасов в США на прошлой неделе. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:00 МСК составила $72,61 за баррель (+0,5% и +1% накануне), июльская цена WTI - $70,43 за баррель (+0,5% и +1,2% во вторник).

API накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июня, сократились на 2,1 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что выходящие в среду в 17:30 МСК данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Тем временем, Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год с $62,26 до $65,19 за баррель, следует из ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA). Однако EIA снизило прогноз средней цены Brent на будущий год - до $60,49 за баррель с $60,74.

По данным S&P Global Platts, добыча стран ОПЕК+ в мае выросла на 430 тыс. б/с, сделка по сокращению добычи была исполнена на 111,45% по сравнению со 111,16% в апреле.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла по сравнению с предыдущим торговым днем, превысив средние значения - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 19,872 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,752 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 июня снизился на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,53 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,09%, опустившись до 720,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ГТЛК-001Р-14-боб" (-1,47%), "ГазпромКапитал-БО-001Р-04" (-1,42%) и "МТС 001P-03" (-0,6%), а в лидерах роста - облигации "ГТЛК-001Р-09-боб" (+0,4%), "Роснефть-07" (+0,23%) и "Транснефть АК-001P-10" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк полностью разместил облигации серии 002Р-13 со сроком обращения 3,5 года объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая, ставка 1-го купона установлена на уровне 7,3% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 7,43% годовых.

ООО "Урожай" (Саратовская область) полностью разместило 3-летние облигации серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

ООО "Бифорком Текнолоджис" ("Бифорком Тек") полностью разместило дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей по ставке на уровне 11,25% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные, объявлена оферта через 2 года.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) установил объем размещения 5-летних облигаций серии БО-П08 с офертой через 2 года на уровне 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 7,3% годовых, ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 7,43% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 10 июня.

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-06 на 10 млрд рублей на уровне 8,05% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 8,21% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 11 июня.

ООО "Энерготехсервис" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,27% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,7% от номинала будет погашено в даты выплаты 5-15-го купонов и еще 26,3% номинала в дату окончания 16-го купонного периода. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 10 июня.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 7-9-го купонов серии 001Р-04R в размере 6,65% годовых. Бонды объемом 25 млрд рублей были размещены в мае 2018 года на 10 лет. Ставки 1-2-го купонов установлены на уровне 7% годовых, ставка текущего купона - 7,9% годовых. По бондам 21 июня предстоит исполнение оферты.

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии 001P-04 на уровне 7,9% годовых. Облигации на 10 млрд рублей сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,95% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предстоит оферта с исполнением 18 июня.

"Инфраструктурные инвестиции -3 " установили ставку 14-15 купонов на уровне 5,92%. Размещение облигаций началось в конце декабря 2014 года в пользу Минфина России. Объем выпуска - 1,08 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,4% годовых. Срок обращения выпуска - 8 лет.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 15-16-го купонов облигаций серии БО-13 в размере 5,66% годовых. Десятилетние облигации банка "Зенит" серии БО-13 объемом 5 млрд рублей были размещены в июне 2014 года. В августе 2016 банк доразместил бумаги на 1 млрд рублей. Таким образом, в обращении в настоящее время находится 6 млн облигаций данной серии. Ставка текущего купона - 0,1% годовых. По выпуску 22 июня предстоит исполнение оферты.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) определило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-29 в размере 7,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. Ставка текущего купона - 7,15% годовых. По бондам 28 июня предстоит исполнение оферты. В мае компания досрочно погасила бумаги на 1 млрд 46,205 млн рублей, выкупленные ранее по оферте, таким образом, в обращении находятся облигации на 1,4 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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