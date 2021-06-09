Индекс Мосбиржи откроет торги в среду, скорее всего, повышением на 0,1-0,3% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, повышением в пределах 0,1-0,3%, сообщается в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3810-3820 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3800, 3780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3830, 3850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он с большой долей вероятности временно стабилизируется около уровня открытия", - прогнозирует эксперт.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость, по его мнению, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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