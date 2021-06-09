Подъем цены нефти выше $75/барр. пока маловероятен - "Алор Брокер"

Подъем цены нефти марки Brent выше уровня в $75 за баррель маловероятен в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

Котировки нефти марки Brent во вторник с утра бьют многомесячные рекорды, уйдя в район $72,6 за баррель, констатирует главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. Этому способствовало небольшое снижение прогноза Минэнерго США по уровню добычи в 2022 году. В среднем планируется производить 11,79 млн баррелей в сутки против нынешних чуть менее 11 млн. Таким образом, сильного роста добычи ждать не следует, и усилия ОПЕК+ по поддержанию мирового баланса спроса и предложения на нефть не будут похоронены, отмечает эксперт.

Кроме того, обращает внимание Антонов, нет никаких новостей с переговорного процесса США-Иран по "ядерной сделке". Ожидалось, что соглашение будет подписано в середине-конце мая, после чего с Ирана будут сняты санкции, и он сможет быстро нарастить добычу на 1-1,3 млн баррелей в сутки.

"Цена на нефть вполне может продолжить рост и далее, в том числе кратковременно уйдя в район $75 за баррель. Выше этого уровня котировки мы пока не видим", - указывает аналитик "Алор Брокер".

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