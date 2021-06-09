Утренние прогнозы: открытие пройдет в плюсе

Аналитики прогнозируют позитивное начало торгов акциями в России в среду.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3810-3820 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3800, 3780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3830, 3850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он с большой долей вероятности временно стабилизируется около уровня открытия".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ждём от российского рынка акций нейтральной или слабопозитивной динамики в среду утром".

"Атон": "Вероятно позитивное начало фондовых торгов в России в среду, повышение составит 0,5%".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Взлетевшая нефть придаст силы фондовым "быкам".

BCS Express (Василий Карпунин): "Старт торгов акциями в России пройдет, вероятно, в небольшом плюсе на сложившемся утром смешанном внешнем фоне".